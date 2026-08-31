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GTA 6

In de onderstaande video is te zien dat de makers van de immens populaire game, Rockstar, uitlegt dat er bij een preview-evenement is gezegd dat er geen 'monetizations' in het spel zullen zitten. Natuurlijk heb je wel je in-game geld waarmee je straks outfits en auto--upgrades kunt kopen, maar echt bewust microtransacties die je met je echte geld moet betalen, zijn niet van de partij. Het kan zeker nog op een later moment komen, maar op dit moment is het er niet.

En in het verlengde daarvan is er ook aan Rockstar gevraagd of er een ander controversieel ding aan games naar GTA 6 zal komen, namelijk generatieve AI. Nee, op dit moment is dat niet aan de orde, zo werd aangegeven door Rockstar. Wij vinden bijvoorbeeld de manier waarop het haar beweegt in sommige scènes wel wat AI-achtig overkomen, al kan dat natuurlijk ook gewoon met de computer gemaakt zijn.

Er is ineens een grote stroom aan nieuws rondom GTA 6 en dat is geen toeval. Ten eerste kwam de Extended Preview een paar dagen geleden op Netflix, ten tweede is er dus dat preview-event geweest voor journalisten, waar ook veel informatie is gedeeld. Zo begint de game al steeds meer vorm te krijgen voor het grote publiek.

Vooral de Extended Preview is de moeite waard: hierin word je in 26 minuten meegenomen in elementen van het verhaal, maar bijvoorbeeld ook in de band tussen onze hoofdrolspelers, Jason en Lucia. Het koppeltje kibbelt af en toe wat, maar er lijkt ook altijd wel een liefdevolle, positieve boodschap te zijn die tussen ze leeft. Het is alleen de vraag of ze het wel gaan overleven, want we hebben dat in de geschiedenis eerder slecht zien aflopen.