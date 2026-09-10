Het was een gewelige serie, er zijn een aantal leuke films van geweest, maar nu kun je het ook echt in huis zetten. Het 'kostuumdrama' Downton Abbey heeft zijn eigen LEGO -set en daarmee kom je weer precies tussen de footmen en handmaids zitten. Of de edele Crawley-familie natuurlijk, want die zijn ook van de partij in hun kasteel Highclere.

LEGO Downton Abbey

De set laat je boven kijken in de kamers, maar ook beneden in de vertrekken van het personeel. Je krijgt er maar liefst 13 minifigures bij, van onder andere Mrs. Patmore, Mr. Carson en Tom Branson, inclusief de Countess: die moet er natuurlijk wel bij zijn (gespeeld door de geweldige Maggie Smith). De aristocratische familie heeft zijn eigen LEGO-set te danken aan fans die er zelf een bouwden en genoeg stemmen kregen om het echt aan LEGO voor te leggen. Het eindresultaat is dit geweldige stuk van 4.711 steentjes.

Leuke details zijn de hond het feit dat je ook meteen een tof kasteel in je huis zet en het is ook nog beige, dus geen grote kermis in huis.