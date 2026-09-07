IFA is afgelopen en het waren drukke dagen. We hebben veel gekke dingen voorbij zien komen. Begrijp het niet verkeerd: ook heel veel kopiën van inmiddels vrij normale dingen: 100 blenders, 50 robotstofzuigers, enzovoort. Maar het is natuurlijk het leukste om stil te staan bij wat opvalt. Dit zijn 8 heel opmerkelijke uitvindingen die op IFA te vinden waren.

IFA 2026

IFA is één van de grootste techbeurzen ter wereld en sowieso de grootste in Europa. Het vindt elk jaar plaats in Berlijn en daar komen allerlei grote merken, en tegenwoordig vooral veel Chinese merken, naartoe om je alles te vertellen over hun nieuwe producten.

De speaker-hoofdtelefoon

Dit is waarschijnlijk onze favoriet van de vloer: een hoofdtelefoon die je met een soort twistbeweging in een speakertje kunt veranderen. Heel handig, want zo kun je je muziek zowel delen als voor jezelf houden. Hij wordt gemaakt door TDM en hij heet Neo, net als ongeveer alle nieuwe gadets dit jaar.

De cameratandenborstel

We schreven eerder al dat deze nu bestaat, maar het is by far een van de meest besproken gadgets op IFA. Dyson heeft een tandenborstel met camera gemaakt, waarbij je via de app in je mond kunt kijken, maar die dankzij AI ook ziet waar er ruimte tussen de tanden is die moet worden schoongemaakt. Er zit een soort spray in met mondwater voor een schoon en fris gevoel. Het nadeel van deze tandenborstel is wel dat hij maar liefst 470 euro (!) kost.

Een telefoon met een losse camera

Hoe handig is het om de camera van je telefoon eruit te kunnen wippen om zo andere shots te maken? RugOne Xsnap 7 Pro is die telefoon. Hij is vrij flink, maar het handige is dat je het cameraatje aan de achterzijde eruit kunt halen om zo als een soort vlogcamera te gebruiken.

De moderne moodring

Weet je nog die moodrings van vroeger: die zouden op basis van je emotie van kleur veranderen. Het heeft waarschijnlijk vooral met warmte te maken, maar oke. Govee heeft nu een lamp gemaakt die als een soort moodring dient. De lamp kan op het plafond worden aangebracht en dan leest hij hoe je je voelt, waarbij het licht in een bepaalde kleur verandert. Ook is het mogelijk om een speciaal blauw licht aan te zetten dat gek genoeg juist werkt tegen de slechte effecten van blauw licht.

Een slimme hondenband

Slimme hondenbanden hebben we vaker gezien, maar dan zijn ze meer vergelijkbaar met een smartwatch. Er is er nu een die meer lijkt op een smartphone voor je huisdier. Het heet PetPhone en het komt van Ucloudlink. Er is tweewegscommunicatie zodat je met je hond kan praten op afstand, al kun je hem ook om je kat doen. Je kunt tracking en geofencin inschakelen. Het is niet zo dat je hond zelf cotact met je zal opnemen, maar je kunt in ieder geval zelf de interactie met je dier opzoeken.

Acer Project DualPlay Mini

Acer heeft een nieuwe handheld aangekondigd en die is behoorlijk indrukwekkend: hij heeft namelijk een toetsenbord. Aangezien het een PC-handheld is, kun je hem hierdoor ook gebruiken om bijvoorbeeld nog wat werk te doen tussen het gamen door.

Een bed dat vibreert

Amada Soundware Smart Mattress is een bed dat met je telefoon connectie maakt om zo geluiden af te spelen. Je kunt hierdoor beter in slaap vallen want bij de geluiden worden er ook vibraties bij verspreid om zo te zorgen dat je goed in slaap kunt vallen.

Retro-gadgets van Philips

Wie in de jaren 90 is opgegroeid, had waarschijnlijk een boomblaster. Philips' gadgets uit die tijd onderscheidden zich door de gele kleur en nu heeft het merk besloten om met nieuwe producten te komen die een heel grote ode zijn aan de audioproducten van weleer: erg geliefd op de beurs.