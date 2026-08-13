Het is een beetje zielig, maar baasjes die te veel leunen op hun automatische voederbak hebben gezorgd voor hongerige katten en honden. Of althans, het kwam eigenlijk door een storing van de voederbak, maar toch: het is ook niet heel verstandig om alleen maar op een automatische voederbak te rekenen.

Petlibro had storing

De voederbakken van Petlibro geven hond- en katlief normaal om gezette, vooraf ingestelde tijden eten, maar door een storing ging dat even niet. Het probleem ontstond op dinsdag en verschillende dierengadgets werkten daardoor niet meer goed: de automatische kattenbak bijvoorbeeld, maar ook waterfonteinen en dus die voederbakken. Het vreemde in de zaak is dat Petlibro stelt dat de instellingen en voedingsroosters lokaal op je apparaat opgeslagen zouden staan en gewoon doorgaan bij een internetprobleem.

Nu blijkt dus dat dat niet helemaal klopt. Er zouden zelfs systemen zijn die nu alles weer online is zo van de rel zijn, dat ze nog steeds niet op de afgesproken tijden de dieren voederen. Dat is erg onhandig, want het is vakantietijd en dan leunen sommige baasjes wel op dit soort automatische voederbakken. Niet voor een week -hopelijk-, want de dieren hebben ook aandacht nodig, maar als je een weekend weg bent, dan is het toch een behoorlijk vervelend gevoel dat je kat of hond thuis met een knorrend maagje zit.

Honger door de voederbak

Hoewel een hond wel een week zonder eten kan, kan er bij een kat na 24 uur niet eten al leververvetting oplopen. Dus ja, als je weggaat, dan kun je beter toch zorgen dat iemand je dieren eten kan geven als de voederbak het laat afweten. Daarnaast is een vers bakje water belangrijk en willen veel huisdieren toch wel graag af en toe een aai over de bol. Bij honden is het natuurlijk wel een iets ander verhaal, omdat je die ook nog moet uitlaten. Er zijn wel honden die kunnen worden getraind om op de kattenbak te gaan, maar ze hebben ook de beweging en de sociale kant nodig.

Kortom, leun niet te veel op een automatische voederbak, want niet alleen heeft je huisdier wel meer nodig dan dat, maar als ze dus uitvallen, dan kan je dier zomaar met een hongergevoel achterblijven.