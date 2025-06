Viral: Waarom iedereen een filmpje met duikende katten deelt

Katten die op levensechte wijze van een duikplank springen. In het echt moet je er niet aan denken, maar in de wereld van AI kan alles. Maar waarom wordt juist dit AI-filmpje zoveel gedeeld, terwijl er talloze filmpjes zijn met AI? Dat komt omdat het een nieuw videoplatform is dat duidelijk de concurrentie op zoekt met Google Veo 3. Het heet Hailuo 2.

Hailuo 2

De software komt van MiniMax en laat zien hoe internetgekte en op natuurkunde gebaseerde visuals voor een waar spektakel kunnen zorgen. Het is net echt hoe de katten voorzichtig de plank op komen lopen om vervolgens hun sprong in het diepe te maken. Het is dat je weet dat katten dit nooit zouden doen, want anders zou je bijna niet zeggen dat dit met AI is gemaakt.

Het is interessant om te zien dat een tool die niet zulke hoge kwaliteit video’s maakt als Veo 3, toch zo aan populariteit wint. Tegelijkertijd kost Veo 3 vrij veel geld: je hebt er een abonnement voor nodig. Hailuo 2, dat recent pas is gelanceerd, is goedkoper. Het Chinese MiniMax stelt het vooral open aan een bredere groep mensen dan bijvoorbeeld Google.