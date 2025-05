9 x hoe Google met Gemini bewijst dat er meer is dan ChatGPT

Hebben we het over een AI-chatbot, dan gaat het vaak over ChatGPT. Dat is niet zo gek: OpenAI heeft dit deel van de AI-wereld opengebroken en toegankelijk gemaakt voor miljoenen mensen. Echter is er ook nog iets dat Google heet en dat ook al heel lang met kunstmatige intelligentie bezig is. In sommige opzichten is het zelfs al veel verder dan ChatGPT. We noemen er 9.

Project Astra

Iedereen droomt ervan een assistent te hebben zoals JARVIS van Iron Man. Hij begrijpt je, hij kent je en hij maakt niet allemaal gekke fouten. Tot nu toe hebben we ons vermaakt met Google Assistent en Siri, maar het is nu tijd voor echt natuurlijke gesprekken met een assistent die toegang heeft tot onze smartphones en daar ook alles van hebben geleerd.

Gemini Live

Gemini Live liet je eerst natuurlijke gesprekken voeren met AI en dat was al speciaal, maar nu kun je de camera van je smartphone openen en kijkt de AI-chatbot met je mee. Zo kun je op bijvoorbeeld een autoshow vragen welke auto het is en wat de beste eigenschappen van de bolide zijn, of op de kinderboerderij vragen welk dier er voor je staat en of die natuurlijk gezien in Nederland voorkomen: de AI kan altijd even met je meekijken, ook als je bijvoorbeeld wil weten of een bepaald kledingstuk ook in een andere kleur beschikbaar is.