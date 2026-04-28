We vonden het allemaal heel bijzonder dat Jennifer Lopez haar billen had verzekerd, maar nu blijkt dat Taylor Swift een bijzondere reden heeft om haar stem vast te leggen. Ze doet het als een vuist tegen de vele tools waarmee haar stem via kunstmatige intelligentie wordt gegenereerd.

Taylor Swift

Taylor Swift is voor zover bekend de eerste muzikant die het doet, maar ze is niet de eerste die het überhaupt doet. Acteur Matthew McConaughey beet wat dat betreft de spits af en zijn reden was ook om AI tegen te werken. Nu heeft hij ook een heel bijzondere manier van spreken, waardoor hij extra opvalt. Hij heeft dan ook specifiek ‘alright alright alright!’ ingezonden uit de film Dazed and Confused. Daarnaast is er ook audio waarin hij zegt ‘Just keep livin’, right?’ Echter is de kans groot dat het niet specifiek gaat om wat hij zegt, maar puur zijn stem te hebben in een database.

Taylor Swift heeft twee geluidsopnames bij het patentenbureau van de Verenigde Staten aangeleverd en ze beginnen met ‘Hey, it’s Taylor’. Hierbij hoor je hoe ze haar nieuwe album, The Life of a Showgirl, aankondigt. Ook werd er een foto van de artiest ingestuurd. Er is niet te lezen wat precies de bedoeling van het vastleggen van de stem van Taylor is, maar het valt wel te raden waar het vandaan komt.

Er zijn geen details bekend: Swift heeft zelf bijvoorbeeld ook op social media of in een persbericht niet uit de doeken gedaan waar ze mee bezig is, maar het valt wel te raden dat het iets met AI te maken heeft. Swift was enige tijd geleden nog het doelwit van deepfakes . Veel beroemdheden maken zich zorgen over het gebruiken van hun stem, hun uiterlijk en vooral hun reputatie in content die met kunstmatige intelligentie is gecreëerd.

Oplichtingspraktijken

Ze hebben daar immers niet mee ingestemd en mensen kunnen de gekste dingen maken, waaronder pornografie. Ook kunnen ze het gebruiken om anderen voor de gek te houden, waardoor mensen bijvoorbeeld overtuigd kunnen worden om tickets voor een concert te kopen dat helemaal niet bestaat.

Maar recent heeft bijvoorbeeld ook Scarlett Johansson er een punt van gemaakt dat er een AI-personage dat op Scarlett leek werd gemaakt en gebruikt door een AI-app genaamd Lisa AI. Haar avatar werd zelfs in een reclame ingezet. Niet veel later had de actrice het bovendien aan de stok met een nog iets bekendere AI-app, namelijk ChatGPT. OpenAI zou een stem hebben toegevoegd die akelig veel op die van Johansson leek. Dat is inmiddels teruggedraaid, maar de actrice was not amused. Het is de vraag in hoeverre het vastleggen van je stem zoals Taylor Swift nu doet een groot verschil maakt in de rechtbank, of dat het vooral een manier is om veiligheid in te bouwen.