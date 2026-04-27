Het lijkt de wereld op zijn kop, maar filosofisch gezien bestaan er goede redenen dat je je wapen- of drugsdealer soms beter kunt vertrouwen dan je favoriete influencer. Daarentegen valt het persoonlijke risico dat je loopt met betrekking tot de eersten doorgaans wel ietsie pietsie hoger uit ;(

Het fenomeen op zichzelf hangt samen met het feit dat er vanuit illegaliteit en gevaarzetting soms een bijzondere vorm van wederzijdse discretie ontstaat, welke daarentegen meestal volledig ontbreekt in relatie tot digitale influencers , veelal notoire consumentenoplichters onder de juridische radar.... #braak #puke #barf

Wapen- en drugsdealers opereren NIET in een maatschappelijk vacuüm

Om maar met je wapendealer te beginnen, is het allereerst goed om te beseffen dat het volstrekt illegaal is om zomaar wapens aan te schaffen. Ik zou je dit ook zeker niet aanraden, maar het doel van deze filosofische exercitie is dan ook niet om een illegaal wapen aan te schaffen, maar om aan te tonen dat influencers vanuit hun digitale setting niet snel vertrouwd kunnen worden. De vertaling van onderstaande kennis en weetjes naar digitale influencers volgt onder de laatste twee kopjes....

Wapendealers: illegaliteit en discretie

Er zijn wettelijke regels van toepassing op wapenverkoop. Hoewel illegale wapendealers zich hier natuurlijk per definitie niet aan houden, leidt het desbetreffende spanningsveld vaak wel tot een met deze wapenverkopen gepaard gaande potentiële discretie.

Wapendealers: gevaarzetting en discretie

In het volstrekt hypothetische geval dat je een vuurwapen zou willen aanschaffen, mag je daarom aannemen dat een transactie met je wapendealer gebaseerd zal zijn op enig onderling vertrouwen. Je wapendealer zal zich bovendien realiseren dat je met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vuurwapengevaarlijk bent.

Na afloop van de onderlinge transactie is er daarnaast sprake van de zekerheid dat je over een vuurwapen beschikt ;) Stuk voor stuk redenen voor je wapendealer om zeer discreet met jou en de situatie om te gaan. Niettemin bestaat er altijd het risico op potentiële escalatie en dodelijk geweld als twee mensen onderhandelen met doorgeladen wapens op zak (i.c. doe het niet! ;(

Drugsdealers: illegaliteit en discretie

Gaan we verder met mijmeren over je drugsdealer. Hiervoor geldt eveneens dat het illegaal is om drugs te (ver)kopen en dat ik je dit ook zeker niet zou aanraden voor zowel je lichamelijke als je geestelijke gezondheid. Maar goed, helaas zijn 'er' genoeg die een enorme plaat voor hun kop hebben en denken dat 'zij' het wel als zodanig kunnen 'handelen'. Wederom is deze filosofische exercitie geenszins bedoeld om drugsgebruik te promoten, maar om aan te tonen dat influencers vanuit hun digitale setting niet snel vertrouwd kunnen worden. Waarover dus later meer....

De illegaliteit van drugs en het hieraan verbonden spanningsveld leidt - overeenkomstig illegale wapenverkoop - vaak tot een met deze drugsdeals gepaard gaande potentiële discretie.

Drugsdealers: gevaarzetting en discretie

Drugsdealers zijn over het algemeen wel iets groezeligere types dan wapendealers en daarom ook minder goed te vertrouwen. Niettemin steken ze vanuit filosofische overwegingen soms toch nog positief af tegen digitale influencers, vind ik zelf. Je drugsdealer houdt er namelijk rekening mee dat jij een vuurwapen bezit (zeker als hij/zij/hen de voorgaande alinea's goed heeft gelezen ;) Net zo goed als dat jij er waarschijnlijk ook rekening mee houdt dat je drugsdealer een vuurwapen bezit.

Dit alles leidt over en weer tot potentiële discretie en onderling vertrouwen, dan wel tot potentiële escalatie en dodelijk geweld als je pech hebt. Dus afgezien van de incidentele ripdeal, mag je erop vertrouwen dat je drugsdealer je nog vaker drugs wil verkopen en derhalve gebaat is bij een zekere onderlinge vertrouwensband.

Digitale influencers opereren WEL in een maatschappelijk vacuüm

Waar wapen- en drugsdealers dus uitdrukkelijk NIET in een maatschappelijk vacuüm opereren, doen digitale influencers dat daarentegen vaak wel. Om te beginnen, heb je namelijk meestal geen persoonlijk contact met je favoriete influencer. Het blijft doorgaans toch bij eenrichtingsverkeer via sociale media. Dit maakt een wereld van verschil. Het is immers veel gemakkelijker om iemand op te lichten als er geen sprake is van terugkerend persoonlijk contact.

Bovendien heb je meestal geen enkel idee waarvandaan je favoriete influencer precies opereert. Dit maakt dat er per definitie geen sprake is van een verstrengeling van gevaarzetting en discretie. Het vuurwapen dat jij en/of je favoriete influencer mogelijk eerder hebben gekocht om te voorkomen geript te worden, is in dit geval dus volstrekt nutteloos ;)

Ook is er nauwelijks sprake van een verstrengeling van illegaliteit en discretie. Je digitale influencer beweegt zich mogelijk in een juridisch grijs gebied, maar zal doorgaans voor zichzelf hebben uitgemaakt dat wat hij/zij/hen doet in principe is toegestaan binnen de bestaande wettelijke kaders. De verstrengeling van illegaliteit en discretie biedt dus eveneens nauwelijks waarborgen tegen oplichting.

Daarnaast speelt natuurlijk een voorname rol dat de wetgeving en handhaving met betrekking tot digitale influencers in dit land vooralsnog stevig achter de feiten aanloopt. De politiek heeft immers jarenlang zitten slapen!

Digitale influencers: nauwelijks waarborgen tegen oplichting

Tenslotte is het doelgebied van digitale influencers vanwege de reikwijdte van het internet meestal landelijk en zelden plaatsgebonden. Ze hebben dus geenszins hetzelfde belang als wapen- en drugsdealers met betrekking tot terugkerende persoonlijke klantcontacten.

Hoewel wapen- en drugsdealers ongetwijfeld net zo zelfzuchtig, slecht en hebzuchtig zijn als digitale influencers hebben de laatsten nauwelijks redenen om een vertrouwensband met hun klanten aan te gaan. Denk vooral even daaraan, voordat je je voor de zoveelste keer laat oplichten door je favoriete influencer!

Mocht je toevallig toch achter de verblijfplaats van je favoriete influencer komen nadat deze je onwaarschijnlijk heeft geript, dan raad ik je dringend af hem/haar/hen met je wapen te gaan opzoeken. Ze zeggen immers niet voor niets 'ruilen is huilen' en bovendien zijn er in dit land wetten en regels die zulke acties verbieden.

Consumentenrecht biedt uiteindelijk veel betere waarborgen tegen oplichting en leidt bovendien op den duur tot jurisprudentie die helpt digitale influencers beter in te tomen. STAY AND BUY SAFE!