Veel computer-influencers zijn weinig meer dan pseudo-experts

Misschien is het je weleens opgevallen? Tips, trucs en tutorials over hoe je jouw computer beter kunt beschermen tegen de gevaren van het internet. Met name Youtube grossiert in video’s van computer-influencers die jou wel even fijntjes uit de doeken doen hoe je jouw computer beter kunt beschermen tegen malware of hackers.

Dergelijke computer-influencers nemen je binnen hun video’s stapsgewijs mee om jouw besturingssysteem zogenaamd weerbaarder te maken tegen de gevaren van het internet. Een vinkje plaatsen of weghalen hier, een vinkje plaatsen of weghalen daar en vervolgens moet je maar geloven dat jouw computer beter is opgewassen tegen malware of hackers.

Veel van dergelijke computer-influencers vallen echter te beschouwen als weinig meer dan pseudo-experts. Hieronder leg ik nader uit hoe ik daar precies bij kom.

Waarom pseudo-experts?

Hoewel de ene computer-influencer natuurlijk de andere niet is en het onderscheid niet altijd even makkelijk te maken valt, wijzen onderstaande argumenten er toch op dat het aannemelijk is dat veel computer-influencers niet meer in hun mars hebben dan een willekeurige pseudo-expert:

Veel computer-influencers hebben feitelijk geen idee wat er daadwerkelijk onder de motorkap van het besturingssysteem speelt. Het ontbreekt ze niet zelden aan de daadwerkelijke technische kennis of expertise van de betrokken software welke hoofdzakelijk is voorbehouden aan softwareontwikkelaars en -specialisten.

Datgene wat iedere gebruiker uit zichzelf kan aanpassen, kan in principe eveneens eenvoudig worden aangepast door geavanceerde malware of hackers. Met name Windows vormt daarvan een uitstekend voorbeeld. Een aanzienlijk deel van het besturingssysteem is namelijk vrij toegankelijk voor gebruikers. Vergelijk dat maar eens met het veel veiligere Android of iOS waaronder je als gebruiker helemaal geen toegang hebt tot het dieper liggende besturingssysteem. Vanzelfsprekend houdt dit tevens in dat malware of hackers helemaal geen toegang hebben tot het dieper liggende besturingssysteem!

Als je ziet wat computer-influencers zoal allemaal adviseren om aan te passen, dan vraag je je onwillekeurig af waarom Windows-update hier dan niet in voorziet?? Echter, als bepaalde issues de computer aantoonbaar kwetsbaar maken voor gevaren van buitenaf, dan mag je gerust aannemen dat de maandelijkse veiligheidsupdates hiertegen al in het geweer zijn gebracht.

Een eender verhaal geldt eigenlijk voor jouw anti-virus / anti-malware software. Je mag er gerust vanuit gaan dat dergelijke software de meest voor de hand liggende kwetsbaarheden op jouw computer onderkent en afschermt. Zodanig dat je je in ieder geval niet hoeft te verlaten op discutabele computer-influencers.

Soms adviseren computer-influencers zelfs om aanvullende software te downloaden. Dergelijke software uit onbekende bron bevat echter niet zelden juist de malware waartegen de gebruiker zich in beginsel probeerde te beschermen.

Illusionaire control-fetisj

Veel computer-influencers lijken op grond van bovenstaande argumenten eerder onderdeel uit te maken van een illusionaire control-fetisj voortgekomen uit de publieke reputatie van Windows-besturingssystemen, dan dat er een reële noodzaak of mogelijkheid bestaat tot substantiële aanpassingen aan dergelijke besturingssystemen. Veel computer-influencers zijn helaas letterlijk te beschouwen als ‘Window(s)dressing’ ter meerdere eer en glorie van henzelf!

Computer-adviezen die wel degelijk hout snijden

Zie daarom liever af van de soms bedenkelijke adviezen van computer-influencers en verlaat je liever op goede anti-virus / anti-malware software, geregelde Windows-updates en het standaardgebruik van mobiele (bank)apps op smartphone of tablet voor privacygevoelige en/of financiële gegevens. Nadere duiding hierover vind je via de link hierboven.

Realiseer je tenslotte dat webbrowsers het belangrijkste gereedschap van cybercriminelen zijn en dat alleen door uiterst terughoudend om te gaan met ongevraagde linkjes uit email, sms of sociale media apps je online safe kunt blijven! Nadere tips hierover lees je via de beide linkjes hierboven.

[Fotocredits – © Serhii – Adobe Stock]