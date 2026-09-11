Enerzijds bestaat het idee dat jongeren alleen maar achter schermen geplakt zitten, anderzijds zien we ook een heel andere trend: jonge mensen die juist een wat meer analoog leven leiden: iets minder connected. Denk aan oordopjes met draad, fotocamera’s zonder viewer en soms zelfs dumbphones. Waar komt die hang naar retrogadgets vandaan?





Ook Gen Z is dat wel eens zat. Of de meldingen: constant maar die drukte op de telefoon zijn sommige mensen ook wel eens beu. Je kunt je telefoon anders instellen waardoor het wat rustiger wordt, maar sommige mensen pakken het liever rigoureuzer aan. Zeker als ze merken dat ze wel erg graag en veel op hun telefoon kijken. Het gebruik van een dumb phone hangt dan ook vooral samen met een grote behoefte aan rust.

Waar millennials en oudere generaties niet met telefoon in de hand zijn opgegroeid, daar is het anders voor Gen Z. Deze digital natives zijn zo gewend aan al die gadgets: bovendien weten ze niet beter. Waarom komen ze dan toch uit bij de gadgets die voor hun tijd zijn? Nou, ondanks dat ze met smartphones zijn opgegroeid, kunnen ook zij soms gebukt gaan onder die druk dat alles online kan verschijnen, en in sommige mate ‘moet’ verschijnen. Je kunt geen off day hebben, want je staat alweer op sociale media.