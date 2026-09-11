Enerzijds bestaat het idee dat jongeren alleen maar achter schermen geplakt zitten, anderzijds zien we ook een heel andere trend: jonge mensen die juist een wat meer analoog leven leiden: iets minder connected. Denk aan oordopjes met draad, fotocamera’s zonder viewer en soms zelfs dumbphones. Waar komt die hang naar retrogadgets vandaan?
Liever offline
Waar millennials en oudere generaties niet met telefoon in de hand zijn opgegroeid, daar is het anders voor Gen Z. Deze digital natives zijn zo gewend aan al die gadgets: bovendien weten ze niet beter. Waarom komen ze dan toch uit bij de gadgets die voor hun tijd zijn? Nou, ondanks dat ze met smartphones zijn opgegroeid, kunnen ook zij soms gebukt gaan onder die druk dat alles online kan verschijnen, en in sommige mate ‘moet’ verschijnen. Je kunt geen off day hebben, want je staat alweer op sociale media.
Ook Gen Z is dat wel eens zat. Of de meldingen: constant maar die drukte op de telefoon zijn sommige mensen ook wel eens beu. Je kunt je telefoon anders instellen waardoor het wat rustiger wordt, maar sommige mensen pakken het liever rigoureuzer aan. Zeker als ze merken dat ze wel erg graag en veel op hun telefoon kijken. Het gebruik van een dumb phone hangt dan ook vooral samen met een grote behoefte aan rust.
Gen Z en retro tech
Ook vinden sommige jongeren dat oudere apparaten handiger of leuker zijn. Ze stellen je in staat om authentiekere foto’s te maken, zonder filter, maar met een ‘oud’ randje eraan. Er wordt ook geen AI overheen gegooid na het maken van de foto. Sommige mensen gaan zelfs nog verder en gaan voor een ouderwets fotorolletje waarbij je het resultaat echt pas kunt zien nadat de foto’s ontwikkeld zijn. Het is ook allemaal een stuk simpeler dan een fotobieb van 10.000 kiekjes.
Toch is het moeilijk om hier als merk op in te springen, want dat kan het juist minder cool maken. Tegelijkertijd kunnen merken wel inspringen door content te maken die authentieker of oldschool aanvoelt. Daarnaast moet echter nooit worden vergeten dat dit vaak vooral extra gadgets zijn: die smartphone
verdwijnt echt niet zomaar.
Het is vooral een reminder van Gen Z dat innovaties en de toekomst echt niet altijd zoveel slimmer en beter hoeven te zijn, maar dat het juist soms beter is om even een stapje terug te doen. Tegelijkertijd is het de vraag hoe dit een verdienmodel kan zijn voor bedrijven: die doen er in veel gevallen vooral goed aan hun campagnes aan te passen.