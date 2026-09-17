Robots zullen een groot deel van het werk overnemen: we horen het constant. En als je Amazon-medewerker bent, dan merk je het ook, want daar werken inmiddels 1 miljoen robots. In België is nu het eerste uitzendbureau voor robots geopend. Niet dat er robots zullen aankloppen met een koffertje en de vraag of er werk is maar wel om robots klaar te maken voor als distributiecentra ze nodig hebben.

Uitzendbureau voor robots

Logibot is de naam van het bedrijf dat een AI-platform maakt om robots in de logistiek en industrie te 'detacheren'. Het heeft net 1,4 miljoen euro opgehaald in een investeringsronde, dus er is veel vertrouwen in dit uitzendbureau. En ja, we schreven net wel dat er op dit moment niet zo een robot met een koffertje zal binnenlopen: wie zegt dat dat in de toekomst niet zo is?

In veel distributiecentra zijn momenteel vaak robotarmen aan het werk, maar er komen steeds vaker humanoïde robots werken. Nu worden ze vooral voor één bepaalde activiteit inezet, maar als ze straks uitgebreider kunnen worden, wie weet wat er dan gebeurt? Dat is nog toekomstmuziek: het is nu eerst tijd om meer robots te gebruiken in de transportwereld. Daar is dagelijks zo ontzettend veel werk te verzetten dat mechs zeer welkom zijn.

Robots in Nederland

In Nederland zijn we natuurlijk van het 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg', naast dat we ook geen gigantische industrie hebben zoals bijvoorbeeld Duitsland dat heeft met zijn autoindustrie. Ons land is dus niet per se hét robotland bij uitstek. We schijnen wereldwijd op de 18e plaats te staan als het om industriële automatisering gaat wat ook weer niet slecht is. We schijnen zo'n 310 robots per 10.000 werknemers in de industrie te hebben.

Wel geeft de International Federation of Robotics aan dat we in Nederland echt meer bedrijven nodig hebben die investeren in robots. Of ja, ze misschien wel lenen van onze zuiderburen? Al kunnen we ons voorstellen dat er ook in Nederland wel dit soort robot-uitleenbureau's zullen komen. Recent hebben we in ieder geval gezien dat het Humanoid Application Center opende: een plek in Schiedam waar robots worden getest en gedemonstreerd. Het idee is dat de Nederlandse industrie daarmee kan worden versneld. Er wordt daar gewerkt met robots van Unitree, Agibot, Boston Dynamics , EngineAI en meer.

In ieder geval zal Logibot vanuit België zorgen dat er in dat land meer robotica wordt ingezet. Het adviseert welke robots goed kunnen werken, traint ze en introduceert ze op de werkvloer. En dat zijn tot nu toe vooral robotarmen en -grijpers, maar dat kunnen uiteindelijk ook zomaar mensachtige robots worden.