De Fire TV Stick HD is het meest compacte streamingapparaat dat Amazon tot nu toe heeft uitgebracht. De stick is verkrijgbaar voor 64,99 euro en biedt een flinke sprong voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger, zowel op het gebied van snelheid als formaat.

Voor wie is deze stick bedoeld?

Nu Amazon inmiddels ook de 4K- en Max-varianten van de Fire TV Stick in het assortiment heeft, is het de vraag waar de HD-versie precies haar plek vindt. Amazon licht dat als volgt toe: Fire TV Stick HD is primair bedoeld voor gebruikers die een 1080P (Full HD) tv gebruiken, maar dankzij de betaalbare prijs kan hij ook handig zijn voor een tweede tv of om mee te nemen op reis. Daarmee positioneert Amazon het apparaat nadrukkelijk niet als vervanger van de 4K-modellen, maar als toegankelijke instapoptie voor wie geen 4K-scherm heeft, of als handig extraatje voor de logeerkamer, het vakantiehuisje of de hotelkamer.

Sneller, kleiner, en met Direct Power

Wat de nieuwe generatie concreet beter maakt dan de vorige Fire TV Stick HD, legt Amazon zo uit: de nieuwe Fire TV Stick HD is 30 procent sneller dan zijn voorganger, en ook 30 procent kleiner. Bovendien beschikt alleen de nieuwe Fire TV Stick HD over de 'Direct Power'-functie, waardoor je de Fire TV Stick rechtstreeks op de USB-poort van de tv kunt aansluiten. Dat laatste scheelt in de praktijk een stekker in het stopcontact en een los adapterblokje achter de tv, wat vooral prettig is voor wie de stick regelmatig meeneemt op reis. Mocht de tv geen geschikte USB-poort hebben, dan werkt de stick alsnog via de meegeleverde USB-C-kabel of een adapter in het stopcontact.

Naast de snelheids- en formaatverbeteringen krijgt de stick ook de nieuwe Fire TV-gebruikersinterface, die overzichtelijker is opgezet met categorieën voor films series , live content, sport en nieuws. Later dit jaar voegt Amazon bovendien een 'Adaptive Display'-instelling toe, waarmee tekst en menu's groter en makkelijker leesbaar worden gemaakt, met meerdere formaten om de kijkervaring naar wens aan te passen.

Alexa+ als kijkpartner

Opvallend is hoe nadrukkelijk Amazon AI positioneert bij dit toch relatief betaalbare apparaat. Fire TV Stick HD is uitgerust met Alexa, de persoonlijke AI ontwikkeld door Amazon. Daarnaast is Fire TV Stick HD ook Alexa+ ready, wat betekent dat klanten, zodra dit beschikbaar is in Nederland, de volgende generatie van Alexa kunnen gebruiken, aangedreven door generatieve AI, die slimmer en meer conversationeel is, en dingen voor elkaar krijgt. Met meer te bekijken dan ooit tevoren, maakt Alexa+ het gemakkelijk om iets te vinden wat je leuk vindt. Vraag om een serie die lijkt op degene die je afgelopen weekend gebinged hebt, zeg dat je iets gezinsvriendelijks wilt voor de filmavond, of vraag gewoon om iets met je favoriete acteur. Alexa+ geeft je opties, allemaal gebaseerd op jullie gesprek, en als je vindt wat je wilt, brengt Alexa+ je er direct naartoe via al je favoriete streamingdiensten. Alexa+ wordt ook je kijkpartner. Vraag naar de achtergrond van een acteur tijdens het kijken naar een film, zoek uit waar een tv-serie is opgenomen, leer over de soundtrack van je favoriete musical, of ontdek trivia achter de schermen zonder je telefoon op te pakken.

Onderschatte functies: smart home en gaming

Volgens Amazon liggen er ook buiten het kijken zelf nog kansen die gebruikers vaak over het hoofd zien. Op de vraag welke functies onderschat worden, antwoordt het bedrijf: Fire TV Stick HD is ideaal voor het bedienen van je slimme huis. Dankzij Alexa is het mogelijk om je hele huis te bedienen met Alexa op Fire TV door het simpelweg te vragen. Integratie met Ring is in dit opzicht bijzonder handig. Wanneer iemand aanbelt bij een Ring Doorbell, verschijnt de live feed van je voordeur direct op je scherm via de picture-in-picture-functie. Gamen is een andere geweldige manier om het maximale uit je Fire TV-apparaat te halen. Met diensten als Amazon Luna kun je genieten van je favoriete games op de apparaten die je al bezit, zonder de noodzaak van dure extra hardware.

Vier jaar updates gegarandeerd

Voor wie langetermijnondersteuning belangrijk vindt, heeft Amazon ook daar een concreet antwoord op: ze ondersteunen je Fire TV-apparaat met softwarebeveiligingsupdates tot ten minste vier jaar nadat je het nieuw hebt gekocht, van Amazon als verkoper, op Amazon.nl. Als je je apparaat ergens anders hebt gekocht, ondersteunen ze het met softwarebeveiligingsupdates tot ten minste de datum vermeld op de supportpagina van Amazon.

Beschikbaarheid

De Fire TV Stick HD is te bestellen via Amazon.nl. Naast de losse stick is de Fire TV-ervaring ook standaard ingebouwd in diverse tv's van merken als Hisense, Panasonic, TCL, Toshiba en Xiaomi, voor wie liever direct voor een geïntegreerde oplossing kiest.

Met de combinatie van een lage instapprijs, een merkbare snelheidswinst en de belofte van Alexa+ in de nabije toekomst, positioneert Amazon de Fire TV Stick HD als een klein maar toekomstbestendig apparaat voor iedereen die nog geen 4K-tv heeft, of gewoon een reservestick zoekt voor onderweg.