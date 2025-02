Amazon lanceert slimmere, persoonlijkere AI-assistent Alexa Plus

Amazon heeft zijn langverwachte nieuwe versie van Alexa gelanceerd. Ze heet Alexa Plus en ze is momenteel alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. ‘Gratis’ voor wie al Prime heeft en 20 dollar voor wie dat niet heeft. Of Alexa+ ook naar Nederland komt is nog onbekend.

Amazon Alexa Plus

Alexa, dat we pas sinds een half jaar in het Nederlands hebben, gaat in de Verenigde Staten een grote stap verder. Amazon heeft Alexa Plus aangekondigd, een slimmere versie die is gebaseerd op AI. Het idee is dat deze versie van Amazon Alexa veel persoonlijker is. Hij onthoudt wat je hebt gezegd, en komt daar eventueel later nog op terug. Ook kan hij door een verbinding met Ticketmaster en het onthouden van je voorkeuren laten weten of er nog concertkaartjes zijn voor de artiest waar je vaak naar luistert.

Ook kan Alexa door een samenwerking met Uber Eats je eten voor je bestellen. Je kunt Alexa Plus ook uitnodigingen voor een feestje laten sturen naar je vrienden. Amazon leert onder andere wat je dieetvoorkeuren zijn, maar ook welke muziek of films je graag luistert. Er is een nieuwe app ontwikkeld speciaal voor Alexa Plus en die werkt op ongeveer alle apparaten, zoals die bovenaan dit artikel staan.