Amazon Alexa is nu beschikbaar in het Nederlands

“Alexa!” Het oproepen van de slimme spraakassistent van Amazon blijft hetzelfde, maar wat volgt is niet meer een Engelse zin: de slimme assistent is er namelijk nu ook in het Nederlands. Amazon lichtte al een tipje van de sluier op toen het met allerlei vragen en een test kwam in januari, maar nu is de talenknobbel van Alexa ook daadwerkelijk gegroeid.

Alexa spreekt Nederlands

Alexa spreekt Nederlands en dat betekent dat de slimme assistent een stuk interessanter wordt voor Nederlanders. Het betekent ook iets voor Amazon zelf, namelijk dat zijn apparaten waarschijnlijk meer in trek zijn. Tegelijkertijd is het de vraag of het niet te laat is: heeft iedereen niet al zijn eieren al in het mandje van Google gelegd, dat verregaande synchronisaties heeft binnen ongeveer alle apps van Google.

Amazon Alexa werkt uiteindelijk hetzelfde als de Google Assistent. Je kunt het vragen om een grap te maken, wat het weer wordt, of ze eieren op je boodschappenlijst zet: het kan allemaal. En specifiek handig voor de speaker Echo Dot en andere Amazon Alexa-ondersteunende luidsprekers: ze kunnen ook alarmen zetten, waardoor je bij het koken wordt gewezen op de oven die klaar is.

Ik kreeg een paar weken terug een mailtje of ik een Alexa echo wilde testen om “aan de toekomst van Alexa in Nederland bij te dragen”

Als Smarthome nerd had ik daar wel oren na en heb me dus aangemeld en er niks meer van verwacht.

Tot net DHL aan de deur stond met een pakketje😬 pic.twitter.com/kiMFXoDO9E — Martin (@tintal1971) May 21, 2024

Amazons slimme assistent

Amazon Alexa spreekt nu dus ook je moerstaal en dat is een grote plus. Je hoeft niet meer Engels te praten en dat scheelt. Al spreekt ons volk doorgaans een vrij goed staaltje Engels: er zijn altijd accenten en intonaties die we toch net niet helemaal kunnen nabootsen. Alexa begreep ons dan ook niet altijd. Hopelijk is dat in het Nederlands beter. We hebben het nog niet kunnen testen, maar gaan dat snel doen. Alexa is niet slechts via speakers te benaderen: als je de app downloadt dan kun je op elke telefoon het gesprek aangaan met Alexa.

Het is de vraag in hoeverre mensen überhaupt gebruikmaken van spraakassistenten. In de auto is het essentieel: daar praat iedereen met Siri en de Google Assistent, maar wordt het thuis ook zoveel gedaan? Veel mensen doen het niet, of zeggen alleen maar bepaalde commando’s zoals die om het licht uit te doen. Die ‘huis van de toekomst’-achtige mogelijkheden waarin we allemaal alleen nog maar tegen spraakassistenten praten om alles te doen, daar zijn we duidelijk nog niet.

Smarthome

Maar misschien helpt het Nederlands worden van Alexa ons wel weer een stapje verder te zetten in die richting. Zeker als het goed werkt en aan steeds meer smarthome-apparaten wordt toegevoegd, dan biedt het voor wie het wil gebruiken meer comfort dan de Engelse variant.