​Alexa raakt haar beroemde stemmen kwijt

Vond je het leuk om met Samuel L. Jackson te praten en hem allerlei taken op te leggen? Dat is helaas voorbij. De stem van de beroemde acteur is binnenkort niet meer te horen als je Amazon Alexa aanslingert. Amazon stopt volledig met het gebruiken van de stemmen van beroemdheden. Een besluit dat bij sommige mensen rauw op hun dak valt. Niet zozeer vanwege het missen van die stem, maar omdat veel gebruikers er wel voor betaald hebben maar hun geld niet terugkrijgen, tenzij ze zelf contact opnemen met de klantenservice.

Beroemde stemmen Het blijft altijd een ingewikkelde zaak: zou je je geld terug moeten krijgen als je een bepaald artikel of bepaalde dienst wel volop hebt gebruikt? Amazon vindt dat wel vanzelfsprekend, maar je moet er wel wat voor over hebben. Iedereen die Samuel L. Jackson op zijn Amazon Alexa had ingesteld (en dus ook gekocht), die kan hem niet meer gebruiken en moet contact opnemen met de klantenservice van Amazon als hij zijn geld terug wil. Een bijzonder besluit, want dit betekent ook extra druk op de klantenservice-afdeling van het bedrijf. Het bedrijf dat dit soort terugbetalingen toch ook automatisch zou moeten kunnen doen: ze weten immers ook precies wie de beroemde stemmen hebben gekocht. Het gaat overigens ook maar om een heel klein bedrag, waarvoor de meeste mensen niet eens de moeite zullen nemen om contact te zoeken met de klantenservice: één stem kost 0,99 dollar, dus dat is minder dan een euro. Het is niet alleen Samuel L. Jacksons iconische stemgeluid dat hierbij niet meer kan worden ingezet op de spraakassistent van Amazon. Ook Shaquille O’Neal en Melissa McCarthy zijn onderdeel van het aanbod aan fameuze vocalen. Na drie jaar komt daaraan echter een einde. Je kunt de stemmen nu nog heel even gebruiken, maar als het eenmaal klaar is, dan is het klaar. Waarschijnlijk is dat rond 7 juni al, dus als je ze nog wil horen, even ‘Hey Samuel’ roepen.

Amazon Alexa Het opmerkelijke is dat Samuel L. Jackson eerder het veld ruimt dan de andere twee beroemde stemmen: volgens Amazon vertrekken Shaquille en Melissa pas op 30 september. Je kunt dus nog de hele zomer ‘Hey Shaquille’ en ‘Hey Melissa’ roepen. Dat is maar goed ook, want die twee zijn pas sinds 2021 beschikbaar, dus heel veel tijd heb je ook weer niet met ze kunnen spenderen. In Nederland spreekt Alexa trouwens ook alleen Engels, hoewel Amazon wel producten in ons land uitbrengt, zijn deze dus niet in onze taal te bedienen, waardoor deze slimme assistent toch vaak als wat minder aantrekkelijk wordt gezien. En nu dus nog iets minder aantrekkelijk, want de celebrity-fun is eraf.