Wat Amazon Alexa en de maan met elkaar te maken hebben

De aan-boord-Alexa is wel iets anders dan de gewone, omdat ze ook offline perfect functioneert. Ze geeft in een rap tempo antwoord aan de astronauten. Iets waar nog wel eens kritiek op is op aarde. Dat is ook wel nodig, want als je snel informatie nodig hebt, bijvoorbeeld in een noodsituatie, dan heb je dat snelle antwoord zeer zeker nodig. Nu zal zo’n goede offline Alexa niet snel op aarde worden uitgerold, maar bepaalde technologieën die er voor de space-versie zijn gebruikt worden wel geïmplementeerd in de wereldse versie van Alexa.

Een spraakassistent lijkt zo aards, maar Alexa is straks gewoon onderdeel van een ruimtevaartuig. Ze zit in de Orion die op dit moment zijn reis naar de maan maakt. Je kunt de stemassistent allerlei handige dingen vragen terwijl je onderweg bent. Niet alleen de standaard dingen waar je Alexa van kent, maar ook specifiekere diepe ruimtevragen, zoals Hoe ver zijn we van de aarde en hoe snel gaan we eigenlijk?

Geen Echo Dot

We schreven het al eerder: veel technologie die je dagelijks gebruikt heeft zijn oorsprong gevonden in de ruimtetechnologie. Zelfs de smartphone waarop je dit artikel nu mogelijk leest. Geen wonder dus dat Amazon denkt: die Alexa nemen we onder handen. Al zal de aanwezigheid van de spraakassistent op het ruimtevaartuig waarschijnlijk ook alles te maken hebben met goede PR doen voor Amazon. Opvallend is het overigens wel: Orion is geen ruimtevaartuig van Blue Origin, de ruimtevaartorganisatie die uit Amazon is ontstaan.

Amazon Alexa in Orion is geen Echo Dot zoals op het bovenstaande plaatje: het is een flinke kast, want een Echo zou de lancering niet overleven, schrijft TheVerge. Amazon Alexa zit in een pak, samen met een Apple iPad uit 2020, waarop Cisco Webex staat videomeetings. Ze is dus in ieder geval niet alleen (naast dat ze momenteel met de dummy-astronaut door de ruimte schiet). Dat maakt het toch een stukje minder 2001: A Space Odyssey.