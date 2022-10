​De voordelen en nadelen van een Amazon Echo Dot

Het grootste voordeel van een smartspeaker noemden we net al: je kunt lekker tegen een slimme assistent aanpraten. Volgens Amazon heeft Alexa meer dan 50.000 vaardigheden. Je zal ze vast niet allemaal proberen, maar ze kan je vertellen wat het laatste nieuws is, je helpen een recept te vinden of bijvoorbeeld een liedje naar wens afspelen. Bovendien is het vanzelf een soort smarthomehub, waarbij je Alexa kunt vragen de lampen aan te doen, je thermostaat hoger te zetten of je fitnesssessie bij te houden.

De nieuwe variant Echo Dot heeft de mogelijkheid om de temperatuur te meten. Dat is bijvoorbeeld handig voor als je graag zou zien dat de temperatuur in huis altijd aangenaam is. Zo kun je het zo instellen dat je thermostaat automatisch wat omhoog gaat als het te koud is, al is dat iets dat uiteraard ook in een slimme thermostaat zelf vaak al kan. Maar wil je bijvoorbeeld dat een ventilator aanspringt als het te warm wordt, dan kun je daar wel weer heel handig die temperatuursensor voor inzetten.

De nieuwe generatie Echo Dot zou een verbeterde speaker hebben met een betere bas, maar houdt er wel rekening mee dat het een relatief kleine speaker is. Hij kan het best opboksen tegen andere kleine speakers, zoals een draadloze Bluetooth-luidspreker, maar het apparaatje zal niet snel tijdens een feestje de hele woonkamer met audio kunnen vullen. Vind je het niet erg als muziek niet keihard door de ruimte galmt, dan kun je hiermee prima vooruit, maar verwacht niet de beste van de beste audiokwaliteit.

Nadeel: hij heeft geen aanraakscherm

Echo Dot is niet zoals de Nest Hub: het heeft geen scherm, waardoor je er geen Netflix op kunt kijken of hem niet kunt gebruiken als digitaal fotolijstje. Je kunt ook geen recept even stap voor stap teruglezen. Ook is de bediening wat ingewikkelder, omdat het veel minder visueel is, al heeft Amazon wel aanraakbesturing toegevoegd om te zorgen dat je niet alleen op stembesturing bent aangewezen. Door een tik te geven op de bovenzijde van het apparaat kun je muziek pauzeren of weer door laten spelen.

Voordeel: dankzij led kun je meer dan alleen de tijd zien

Wel zijn de ledjes in deze audiogadget wat veelzijdiger dan ze eerst waren. Zo kun je er niet alleen de tijd op zien, maar ook het weer of iets uit de kalender. Die leds schijnen door de stoffen speaker heen. Hij lijkt dus vrij simpel, maar hij kan meer dan je denkt. En, nu we het toch over het design hebben, natuurlijk is een ander voordeel van deze speaker zijn schattige, bolle uiterlijk.