Amazon komt snel met AI-update voor Alexa

Amazon staat op het punt een langverwachte update voor zijn spraakassistent Alexa uit te brengen. Deze update, die de meest significante verandering sinds de introductie van Alexa vertegenwoordigt, maakt gebruik van generatieve AI om de assistent slimmer en autonomer te maken. Met verbeterde gespreksmogelijkheden en nieuwe functies die Alexa in staat stellen om taken zelfstandig uit te voeren, zet Amazon een belangrijke stap in de evolutie van spraakgestuurde AI.

Volgens Reuters wordt de update mogelijk op 14 februari officieel aangekondigd, met een presentatie gepland op 26 februari. Aanvankelijk zal de vernieuwde Alexa gratis beschikbaar zijn voor een beperkt aantal gebruikers, maar Amazon overweegt ook om een betaald abonnement, van $5 tot $10 per maand, te introduceren voor de nieuwe functies.

Wat verandert er met de nieuwe Alexa-update?

Met deze update wordt Alexa veel meer dan een simpele spraakassistent. De belangrijkste verbeteringen zijn:

1. Verbeterde gespreksvaardigheden

Alexa kan nu meerdere prompts in één sessie verwerken en beter reageren op complexere vragen. Dit maakt interacties natuurlijker en efficiënter.

2. Autonome acties

Voor het eerst kan Alexa zelfstandig acties uitvoeren namens de gebruiker, zonder directe tussenkomst. Dit kan variëren van het instellen van herinneringen tot het bestellen van producten en het beheren van slimme apparaten.

3. Slimmere AI met generatieve technologie

De update maakt gebruik van generatieve AI, waardoor Alexa context beter begrijpt en gesprekken vloeiender laat verlopen. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop AI-chatbots zoals ChatGPT werken.

Waarom brengt Amazon deze update uit?

Amazon wil van Alexa een geavanceerde, AI-gestuurde assistent maken die meer biedt dan alleen het uitvoeren van simpele spraakopdrachten. Ondanks de populariteit van Alexa-apparaten, heeft Amazon moeite gehad om de technologie winstgevend te maken.

Met deze update probeert Amazon:

Meer gebruikers aan te trekken met een innovatieve en slimmere spraakassistent.

Betaalde abonnementen te introduceren, waardoor Alexa een nieuwe inkomstenbron wordt.

Concurrerend te blijven met rivalen zoals Google Assistant, Apple’s Siri en AI-chatbots zoals ChatGPT.

Vertraging door AI-uitdagingen

Hoewel de update veelbelovend is, heeft de ontwikkeling vertraging opgelopen door uitdagingen op het gebied van AI-kwaliteit. Een van de grootste zorgen was het fenomeen van “hallucinaties”, waarbij de AI incorrecte of misleidende antwoorden kan genereren. Amazon heeft daarom extra tijd genomen om de AI verder te verfijnen en betrouwbaarder te maken voordat de update wordt uitgerold.