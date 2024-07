5 dingen die Amazons nieuwe speaker Echo Spot interessant maken

Amazon lijkt het in 2024 eindelijk bij het rechte eind te hebben als het om slimme speakers gaat. We hebben het apparaat nog niet gereviewed, maar er zijn meerdere redenen om te denken dat de nieuwe Echo Spot het beste van meerdere speakers bij elkaar is.

1. Geen camera meer

Het is een beetje een vreemd ‘pluspunt’, maar het feit dat deze nieuwe speaker niet alle toeters en bellen heeft is in dit geval heel goed. Echo Spot heeft in tegenstelling tot diverse andere slimme speakers geen camera en dat is goed nieuws. Wanneer gebruik je immers nou echt een camera in een speaker? Zeker omdat veel mensen zo’n slimme speaker ook nog eens op hun nachtkastje zetten, is het een prettig idee dat niemand verder kan meekijken met wat daar allemaal gebeurt.

2. Een tof design

Er was een Echo-speaker die helemaal rond was, er was er een die meer een soort schijf was: de nieuwe Echo Spot zit daar precies tussenin en dat is een goede look. Het is precies een compromis voor mensen die van ronde vormen houden, maar met een partner samenwonen die bijvoorbeeld juist van de strakke, moderne lijnen zijn. Het is modern en speels tegelijk. Het bewijst dat speakers niet per se in allemaal gekke kleuren hoeven uit te komen om toch een beetje ‘smoel’ te hebben. Goed gedaan, designers.

3. Beter geluid

Het is eigenlijk te zot voor woorden, maar slimme speakers waren vaak helemaal niet zo slim als het ging om waar ze goed in moesten zijn. Een speaker, die moet goed geluid geven, toch? We hebben de afgelopen jaren veel slimme speakers de revue zien passeren, maar qua geluid was het nooit echt een fantastische geluidservaring. Nu verwachten we ook niet dat we de Echo Spot straks als onze hoofdspeaker gaan gebruiken, maar Amazon belooft wel aanzienlijk beter geluid.

4. Het heeft een tof scherm

Het scherm van Amazons Echo Spot doet denken aan een smartwatch, maar dan wat groter en niet rond, maar halfrond. Het toffe is dat het echt speciaal ontworpen is door Amazon, waardoor het één design language heeft. Het heeft één stijl en het is dus geen ballentent van allerlei verschillende kleuren en gekkigheid. Het scherm ziet er mooi uit, met onder andere voor muziek een coole interface om te laten zien welk nummer speelt.

5. Hij is niet zo duur

We houden wel van mooie gadgets, maar we willen daar liever niet te veel voor betalen. Dat hoeft ook niet. De Echo Spot is 79,99 dollar, terwijl de Echo Spot uit 2017 149,99 dollar kostte. Katching! Tijdens Amazon Prime Day, dat op 16 en 17 juli plaatsvindt, kost het apparaat 44,99 dollar voor Amazon Prime-leden. Althans, in de Verenigde Staten. We weten nog niet of en wanneer deze gadget naar Nederland komt.