Tech-ontwikkelingen in 2025 en daarna

We bevinden ons in een nieuw tijdperk dat wordt gekenmerkt door grote maatschappelijke uitdagingen en snelle technologische vooruitgang. De inzet van technologie voor positieve doeleinden is zowel een ethische plicht als een activiteit die de prestaties van organisaties kan verbeteren. Van innovaties op het gebied van schone energie tot de ontwikkeling van AI-tools in de strijd tegen desinformatie. De opkomst van zulke technologieën verandert onze relatie met de digitale wereld. Tegelijkertijd zijn burgers steeds vaker bereid om complexe vraagstukken aan te pakken in plaats van zich uitsluitend te focussen op individuele belangen. In de komende jaren zal de inzet van nieuwe technologie voor het realiseren van positieve maatschappelijke impact de manier waarop we denken over ‘succes’ herdefiniëren.

De werknemers van morgen worden niet alleen gedreven door financieel succes en carrière maken, maar door een dieper verlangen om positieve verandering te ondersteunen. De organisaties en bedrijven die deze verschuiving omarmen, zijn beter in staat op lange termijn succesvol te zijn.

Terwijl de wereld wordt geconfronteerd met urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, sociale gelijkheid, voedsel- en economische zekerheid en verantwoord AI-gebruik, is een stille revolutie gaande op de arbeidsmarkt: een verschuiving naar werk dat de mensheid ten goede komt. In alle sectoren en generaties is een verschuiving zichtbaar in de waarden en voorkeuren van werknemers. Zo is een groeiend aantal mensen op zoek naar functies die hen in staat stellen een zinvolle impact te maken op de maatschappij en het milieu. Zo heeft onderzoek aangetoond dat Millennials en Gen Z – nu de grootste segmenten van de wereldwijde beroepsbevolking – belang hechten aan het vinden van betekenis en een doel in hun werk. In onderzoek van de Harvard Business School wordt zelfs gesteld dat afgestudeerden bereid zijn om salaris op te offeren voor banen met een positieve maatschappelijke impact. Deze ontwikkeling is overigens niet alleen van toepassing op jongere werknemers; onderzoek toont aan dat werknemers uit alle leeftijdsgroepen steeds meer zoeken naar arbeidsplaatsen met een positieve impact.

Groeiende functiecategorieën

Op duurzaamheid gerichte functies behoren tot de snelst groeiende functiecategorieën in de Verenigde Staten en Europa. Uit de ranglijst van LinkedIn ‘2024 Jobs on the Rise’ blijkt dat milieu, gezondheid en veiligheid vakgebieden zijn die een explosieve groei doormaken. Het gaat hierbij niet alleen om werkzoekenden die zoeken naar zulke functies; de markt is ook een belangrijke drijvende kracht achter deze ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld de verschuiving naar hernieuwbare energie die wordt gestimuleerd door een combinatie van dalende kosten van technologie, overheidsbeleid en een groeiende behoefte aan schone energieoplossingen. Dat versterkt de overtuiging dat ‘goed doen’ óók winstgevend kan zijn.

Om deze reden integreren traditionele beroepen steeds vaker duurzaamheidsprincipes en sociale impact in hun functieomschrijvingen. Zo ontstaan hybride functies die conventionele vaardigheden combineren met expertise op het gebied van milieu en maatschappij. Bij Amazon heb ik een groeiend aantal engineers ontmoet die actief op zoek zijn naar projecten met maatschappelijke impact. Of het nu gaat om engineers die energiezuinige algoritmes voor datacenters ontwikkelen, architecten die CO 2 -neutrale gebouwen ontwerpen of financiële professionals die gespecialiseerd zijn in duurzaam investeren: de grenzen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij vervagen. In vergelijking met vorige generaties, die zich vooral focusten op een grotere individuele vrijheid en economische groei, hebben Millennials en Gen Z meer aandacht voor vraagstukken als sociale ongelijkheid, geestelijke gezondheid en klimaatverandering. Als ‘digital natives’ zijn zij zich ervan bewust dat zij hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Strategie aanpassen

Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven in alle sectoren hun strategie aanpassen om doelgericht werknemers te werven en aan zich te binden. Dat betekent een grotere aandacht voor het creëren van functies met een positieve maatschappelijke impact, het integreren van duurzaamheidsprincipes in bestaande functies en het integreren van ESG-principes in de bedrijfsstrategie. Bedrijven die zinvol werk bieden en werknemers in staat stellen positieve verandering teweeg te brengen, zijn het beste in staat om nieuw talent aan te trekken. Bovendien zijn zulke organisaties beter in staat om op langere termijn succesvol te zijn in een wereld waarin sociale en duurzame praktijken een integraal onderdeel zijn van hun prestaties. Uiteindelijk wijst alles op een toekomst waarin het nastreven van een maatschappelijk doel net zo belangrijk, zo niet belangrijker wordt dan het nastreven van winst. De werknemers van morgen worden niet alleen gedreven door het bereiken van resultaten, maar door een diepere behoefte om positieve veranderingen teweeg te brengen. Organisaties die deze verschuiving herkennen en benutten, zullen zich in de komende decennia in positieve zin onderscheiden.

Een nieuw tijdperk van energy efficiency als stimulans voor innovatie

De groeiende vraag naar (hernieuwbare) energie en duurzaamheidsvereisten leidt tot een transformatie in de manier waarop we energie opwekken, opslaan en verbruiken. De opkomst van kernenergie en de voortgaande groei van hernieuwbare energie leggen het fundament voor een toekomst waarin onze energie-infrastructuur een katalysator voor innovatie is in plaats van een beperking.

Twee jaar geleden voorspelde ik een golf van innovatie in slimme energietechnologieën, gericht op opslag, gedecentraliseerde netwerken en intelligente gebruikssystemen. Dit was een reactie op de wereldwijde energiecrisis en de grote uitdagingen die Covid met zich meebracht. Sindsdien is het landschap drastisch veranderd. De opkomst van generatieve AI, in combinatie met een brede behoefte in verschillende sectoren – van transport tot productie – hebben de vraag naar energie aanzienlijk doen toenemen. Deze ontwikkelingen hebben de urgentie van robuuste en schaalbare energieoplossingen vergroot.

In de afgelopen tien jaar zijn hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, steeds schaalbaarder en betrouwbaarder geworden. Dat is een belangrijke mijlpaal in de overgang naar een schonere energieproductie. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verkleinen van de wereldwijde CO 2 -voetafdruk en de decentralisatie van productie. In China is hernieuwbare energie goed voor 37 procent van de totale energiecapaciteit en in 2028 zal hernieuwbare energie naar verwachting 42 procent van de wereldwijde energievoorziening genereren. Ondanks deze snelle vooruitgang en wijdverspreide toepassing kunnen hernieuwbare energiebronnen alleen niet snel genoeg voldoen aan de groeiende behoefte aan energie. Om deze kloof te overbruggen, hebben we een constante, modulaire aanvulling van verschillende energiebronnen nodig.

Kernenergie is opnieuw in opkomst als veelbelovende oplossing. Het gaat niet om het terugkeren naar oude modellen, maar om het adopteren van geavanceerde technologieën, zoals kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors, SMR’s). Deze reactoren zijn kleiner, flexibeler en gemakkelijker te onderhouden en te bedienen dan traditionele kerncentrales. Bedrijven als Amazon doen al aanzienlijke investeringen op dit gebied. Bijvoorbeeld door een financieringsronde van 500 miljoen dollar te leiden in X-Energy voor de ontwikkeling van SMR’s en samen te werken met Energy Northwest voor de ontwikkeling van SMR’s in Washington. Dit wijst op een hernieuwd vertrouwen in het potentieel van kernenergie. Bovendien kan de bouwtijd drastisch worden verkort door vooruitgang in fabricagetechnologieën, zoals het lassen met lokale elektronenbundels. Dit brengt de tijd die nodig is voor het lassen van nucleaire kwaliteit terug van een jaar naar ongeveer een dag. Innovaties op het gebied van seismische veiligheid, zoals de activiteiten van het Japanse Atomic Energy Agency, maken van kernenergie een veiliger optie in gebieden waar aardbevingen voorkomen. Wat daarnaast interessant is, is de mogelijkheid die SMR’s bieden om bestaande locaties die al zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, zoals ontmantelde kolencentrales, van nieuwe energie te voorzien.

Energie verbruik datacenters

Het adresseren van de uitdagingen op het gebied van de energievoorziening gaat echter verder dan alleen het opwekken van energie. Naarmate de vraag naar rekenkracht toeneemt – gedreven door de wijdverbreide toepassing van generatieve AI in verschillende sectoren – moeten we opnieuw nadenken over de manier waarop datacenters energie verbruiken. Op dit moment verbruiken datacenters in de VS maar liefst 4 procent van alle elektriciteit; prognoses wijzen op een stijging van 9 procent in de komende vijf jaar. Wat nodig is, is dat we overschakelen van legacy-infrastructuur naar hyperscale datacenters die het energieverbruik met bijna een kwart kunnen verlagen door een grotere efficiency en schaalvoordelen. De volgende stap is het ontwerpen van datacenters als flexibele centra die het verbruik kunnen aanpassen op basis van real time netwerkbehoeften. Dit optimaliseert niet alleen het energieverbruik, maar ook de stabiliteit en veerkracht van het elektriciteitsnet.

Voor deze omschakeling is meer nodig dan technologische innovaties; er zijn goed opgeleide arbeidskrachten nodig: van nucleaire engineers tot deskundigen op het gebied van netbeheer en materiaalwetenschappers. Investeren in onderwijs, opleiding en omscholingsprogramma’s is daarom cruciaal. Dit zal resulteren in het creëren van goedbetaalde, hooggekwalificeerde banen en innovatie in verschillende sectoren stimuleren. Dat zal de weg vrijmaken naar een tijdperk waarin we niet langer beperkt worden door onze energiebehoefte. Schone energie, ondersteund door technologische innovaties en geschoolde arbeidskrachten, zal een nieuw tijdperk van innovatie inluiden, een nieuwe definitie geven van wat mogelijk is en ons naar een duurzame, schone energietoekomst brengen.