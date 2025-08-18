Baanmechanica van de aarde: complexer dan veel mensen denken (deel 1)

De baanmechanica van onze aarde is een stuk complexer dan veel mensen denken. We spreken over de baanmechanica van onze aarde als we de omloop van de aarde om de zon alsmede de rotatie van de aarde om zijn eigen as beschouwen. De kennis van veel mensen houdt op bij veronderstellingen dat de aarde in precies één jaar rondom de zon draait en in precies 24 uur rondom zijn eigen as roteert. Beide veronderstellingen zijn echter in zekere zin onwaar!

Overigens is het niet zo gek dat dergelijke veronderstellingen bij veel mensen leven. Dit is namelijk precies zoals wij het hebben aangeleerd op school en zoals het doorgaans ook in het dagelijks leven wordt doorverteld. Echter, beide veronderstellingen blijken niet meer dan vuistregels voor dagelijks gebruik.

Bij benadering zijn ze juist, maar in exacte zin zit de baanmechanica van de aarde een stuk complexer in elkaar. Dit is het gevolg van het feit dat een draaiend hemellichaam in een gewichtsloze ruimte potentieel meer vrijheidsgraden van beweging kent dan slechts de omloop om een ander hemellichaam en de rotatie om de eigen as.

Binnen een drieluik van artikelen neem ik jou stap voor stap mee en verschaf ik jou inzicht in de bijzondere wereld en praktische gevolgen van de baanmechanica van onze aarde. De dynamiek van deze baanmechanica heeft namelijk grote invloed op o.a. de totstandkoming van ons kalenderjaar, onze uurwerken, het klimaat over de millennia en onze navigatiesystemen.

I. Omloopbaan van de aarde om de zon

a. Axiale precessie

Behalve dat de aarde rondom de zon draait en om zijn eigen – ten opzichte van het baanvlak aarde-zon scheefstaande – as roteert, draait de aardas als zodanig ook nog eens om zijn eigen as in een beweging die men ‘axiale precessie’ noemt. Dit is enigszins vergelijkbaar met hoe een tol na verloop van tijd rondjes gaat draaien om zijn eigen scheef zakkende as.

Dit is in eerste instantie het gevolg van het trekken van de zwaartekracht aan de niet-volledig bolvormig vormgegeven tol en in tweede instantie voornamelijk het gevolg van het afnemen van zijn rotatiesnelheid. De equatoriale uitstulping van de aarde en de aantrekkingskracht van de zon, de maan en de andere planeten hebben een eender effect op de aarde. Waarbij in het geval van de aarde de scheefstand van zijn as overigens min of meer constant blijft, omdat zijn rotatiesnelheid in tegenstelling tot die van een tol niet substantieel afneemt.

De onderstaande afbeelding maakt deze ‘axiale precessie’ inzichtelijk. De precessie heeft een omlooptijd van ongeveer 26.000 jaar met de wijzers van de klok mee. Inhoudende dat onze scheve aardas in 26.000 jaar éénmaal om zijn eigen as roteert.