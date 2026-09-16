Wie thuis begint met draaien, gebruikt vaak een controller en een laptop. De stap naar de apparatuur in een club is daardoor behoorlijk groot. AlphaTheta wil die overstap kleiner maken met de nieuwe XDJ-AN : een zelfstandig 2-kanaals-dj-systeem met een professionele indeling, streamingdiensten en ondersteuning voor smartphones.

De XDJ-AN kan muziek afspelen vanaf USB-sticks, mobiele apparaten, een pc of Mac en verschillende streamingdiensten. Daarbij heb je niet voortdurend een laptop nodig. Apple Music, Beatport Streaming en Tidal worden rechtstreeks ondersteund. Spotify volgt via een latere software-update.

Daarmee richt AlphaTheta zich nadrukkelijk op beginnende en recreatieve dj’s die uiteindelijk met een professionele CDJ- en DJM-opstelling willen werken.

Van controller naar een echte clubopstelling

De bediening van de XDJ-AN is geïnspireerd op professionele apparatuur zoals de CDJ-3000X en de mixers uit de DJM-serie. Dat zie je onder meer terug in de plaatsing van de bedieningselementen en de manier waarop je door muziek en afspeellijsten navigeert.

Het apparaat vormt daarmee het instapmodel binnen het alles-in-één-assortiment van AlphaTheta. Toch werkt het systeem zelfstandig en is het niet simpelweg een controller waarop je altijd een laptop moet aansluiten.

AlphaTheta legt de positionering van de XDJ-AN als volgt uit:

We hebben de XDJ-AN met toegankelijkheid in het achterhoofd ontwikkeld. Het is het startpunt van ons all-in-one XDJ-assortiment en is perfect voor beginnende en hobby-DJ’s die willen leren, of op de clubstandaardlayout willen beheren, of voor DJ’s die willen upgraden van een entry-level controller naar een AIO (all-in-one) systeem. Het is ontworpen om de overgang naar een CDJ & DJM-setup naadloos te maken.

Ervaren club-dj’s die al met losse professionele spelers en mixers werken, vormen dus niet de belangrijkste doelgroep. De XDJ-AN is vooral bedoeld voor mensen die thuis willen oefenen met een workflow die herkenbaar blijft zodra ze achter een clubinstallatie plaatsnemen.

Muziek streamen zonder laptop

Een van de belangrijkste functies is StreamingDirectPlay. Hiermee open je nummers van ondersteunde streamingdiensten rechtstreeks op het apparaat. Vervolgens kun je die tracks combineren met muziek van een USB-stick, smartphone of cloudbibliotheek. Bij de introductie werkt StreamingDirectPlay met Apple Music, Beatport Streaming en Tidal. Voor het gebruik van deze diensten blijft een geschikt abonnement nodig. Bovendien kunnen de beschikbare functies en muziekrechten per dienst of regio verschillen.

Spotify ontbreekt aanvankelijk, maar AlphaTheta zegt dat de integratie later in 2026 wordt toegevoegd: Bij het ontwikkelen van producten die meerdere partnerintegraties ondersteunen, kunnen er verschuivende tijdsschema’s in het proces ontstaan. We zijn erg enthousiast om later dit jaar de Spotify-streamingintegratie toe te voegen. Met de toevoeging van nog een ander streamingplatform hebben de gebruikers toegang tot een groter muziekaanbod, en als ze al Spotify-gebruikers zijn, kunnen ze een playlist op het platform maken via de XDJ-AN en ook met een playlist werken die ze eerder hebben gemaakt.

Dat laatste maakt de XDJ-AN interessant voor dj’s die hun muzieksmaak al jarenlang binnen Spotify hebben opgebouwd. Ze hoeven dan niet voor iedere oefensessie eerst alle nummers los aan te schaffen of naar een USB-stick te kopiëren.

Wie vanaf de introductie met Spotify wil draaien, zal de aangekondigde update echter moeten afwachten.

Nieuwe muziek zoeken tijdens het draaien

StreamingDirectPlay draait niet alleen om het openen van bestaande playlists. De ingebouwde Info Search-functie kan ook nummers zoeken die passen bij de track die op dat moment wordt afgespeeld.

Daarbij gebruikt het systeem informatie over de artiest en het album. Zo kun je tijdens een oefensessie verwante muziek vinden zonder eerst op een laptop of telefoon te zoeken.

Streaming brengt wel technische en juridische beperkingen met zich mee. Muziekdiensten gebruiken bijvoorbeeld licenties en beveiliging die invloed kunnen hebben op dj-functies zoals pitchen, loopen en het opslaan van hot cues. AlphaTheta zegt daarover:

We hebben ernaar gestreefd om een naadloze ervaring voor onze gebruikers over alle mediatypen heen te bieden, zodat de ervaring consistent voelt ongeacht welke mediabron de DJ kiest.

Het bedrijf noemt in het antwoord geen concrete verschillen tussen gestreamde nummers en lokale bestanden. Wie afhankelijk is van specifieke performancefuncties, doet er daarom verstandig aan om vóór een optreden te controleren welke mogelijkheden de gekozen streamingdienst ondersteunt.

Afspeellijsten beheren op het touchscreen

De XDJ-AN kan afspeellijsten rechtstreeks op het touchscreen aanmaken en aanpassen. Je kunt meerdere tracks selecteren, nummers toevoegen of verwijderen, de volgorde veranderen en playlists hernoemen.

Via rekordbox Cloud Library Sync worden aanpassingen vervolgens met de cloud gesynchroniseerd. Ook toegevoegde Hot Cues kunnen daardoor later weer zichtbaar zijn wanneer je de bibliotheek op een computer opent.

Met CloudDirectPlay krijg je op de XDJ-AN toegang tot een rekordbox-bibliotheek die in Dropbox of Google Drive staat. Voor deze cloudfuncties heb je wel een compatibel rekordbox-abonnement nodig.

De Playlist Bank kan eveneens in de cloud worden opgeslagen. Daardoor blijven geselecteerde afspeellijsten beschikbaar nadat het systeem is uitgeschakeld.

Ook draaien met alleen een iPhone

De XDJ-AN werkt met mobiele dj-apps zoals rekordbox voor iOS en djay voor iOS. Je kunt daardoor een smartphone aansluiten en vooraf opgeslagen muziek gebruiken, ook wanneer er geen wifi beschikbaar is.

Hoeveel tracks je offline kunt meenemen, wordt vooral bepaald door de opslagruimte op je telefoon. AlphaTheta licht toe:

De capaciteit voor voorafgeladen tracks hangt af van de hoeveelheid opslagruimte die beschikbaar is op het mobiele apparaat. Als het apparaat de capaciteit heeft voor een groot aantal tracks om te downloaden, dan heeft de gebruiker genoeg muziek om een volledige DJ-set af te spelen. Dit hangt ook af van hoe lang de DJ-set is. Bij het streamen heeft de XDJ-AN de capaciteit om 100 tracks intern op te slaan per streaming inclusief CloudDirectPlay.

Voor een normale set kan dat voldoende zijn, al hangt dit af van de lengte van het optreden en de grootte van de audiobestanden. Voor belangrijke optredens blijft een lokale USB-stick bovendien een verstandige reserve.

De XDJ-AN ondersteunt ook DJM-REC. Daarmee kun je sets opnemen of livestreamen via een mobiel apparaat.

Wat gebeurt er als een streamingdienst stopt?

De afhankelijkheid van externe streamingdiensten heeft ook een keerzijde. Apple, Spotify, Tidal en andere aanbieders kunnen hun voorwaarden, techniek of beschikbaarheid later aanpassen. Daardoor is niet gegarandeerd dat iedere integratie gedurende de volledige levensduur van het dj-systeem hetzelfde blijft werken. Volgens AlphaTheta blijft de belangrijkste functionaliteit van de XDJ-AN in dat geval behouden:

Hoewel we toekomstige wijzigingen van de derden-services niet kunnen voorspellen, is de XDJ-AN ontworpen om flexibiliteit te bieden in plaats van te vertrouwen op een enkel ecosysteem. Het ondersteunt meerdere muziekstreamingservices, wat gebruikers een keuze aan platforms geeft, terwijl het ook traditionele USB-afspeling en volledige compatibiliteit met Rekordbox biedt. Dit betekent dat gebruikers kunnen blijven genieten van de kernfunctionaliteit van het product, onafhankelijk van eventuele toekomstige wijzigingen in de integraties van derden.

De ondersteuning voor USB-opslag en rekordbox is dus meer dan een extra optie. Deze mogelijkheden voorkomen dat het apparaat volledig afhankelijk wordt van één streamingdienst.

Draadloos voorbeluisteren met 9 milliseconden vertraging

In de XDJ-AN zit een SonicLink-zender ingebouwd. SonicLink is de eigen draadloze audiotechnologie van AlphaTheta en is bedoeld voor monitoring met een zeer lage vertraging. In combinatie met een geschikte hoofdtelefoon, zoals de AlphaTheta HDJ-F10, kun je nummers draadloos voorbeluisteren. Een losse zender is niet nodig. AlphaTheta noemt een minimale latency van 9 milliseconden.

Daarnaast heeft het systeem Bluetooth voor audio -invoer en -uitvoer. Voor professionele geluidsinstallaties zijn er XLR-uitgangen aanwezig. Andere apparaten kunnen via RCA worden aangesloten.

Belangrijkste specificaties van de AlphaTheta XDJ-AN

2-kanaals alles-in-één-dj-systeem

StreamingDirectPlay voor Apple Music, Beatport Streaming en Tidal

Spotify-ondersteuning via een latere update

rekordbox CloudDirectPlay en Cloud Library Sync

Ondersteuning voor USB-sticks, pc, Mac en mobiele apparaten

Compatibel met rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro en djay

Ingebouwde SonicLink-zender met een latency vanaf 9 milliseconden

XLR- en RCA-masteruitgangen

Bluetooth-invoer en -uitvoer

Wifi via 2,4 en 5 GHz

Afmetingen van 638 × 359,2 × 89,9 millimeter

Gewicht van 5,2 kilogram

Prijs en verkrijgbaarheid

De AlphaTheta XDJ-AN verschijnt op 9 juli 2026. De adviesprijs bedraagt 1.149 euro inclusief btw. Voor dat bedrag krijg je een zelfstandig dj-systeem dat verschillende werelden probeert samen te brengen. Je kunt traditioneel vanaf USB draaien, een laptop of smartphone aansluiten en muziek rechtstreeks uit de cloud halen.

Vooral die combinatie maakt de XDJ-AN interessant. Beginnende dj’s hoeven niet direct een kostbare clubopstelling met losse spelers en een mixer aan te schaffen. Tegelijk leren ze werken met een indeling die sterk lijkt op de apparatuur die ze later in clubs kunnen tegenkomen.

Streaming vervangt een eigen muziekbibliotheek daarbij niet volledig. Het maakt het wel aanzienlijk eenvoudiger om nieuwe muziek te ontdekken, nummers uit te proberen en thuis een set samen te stellen. Met USB als vangnet blijft de XDJ-AN bovendien bruikbaar wanneer wifi ontbreekt of een streamingdienst zijn integratie verandert.