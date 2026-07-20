De markt voor thuisbatterijen groeit in Nederland harder dan ooit, en de reden is simpel: de salderingsregeling wordt stap voor stap afgebouwd. Wat je overdag opwekt maar niet zelf verbruikt, levert straks steeds minder op bij teruglevering aan het net. De logische reactie is zelfopslag - maar de meeste thuisbatterijen vereisen een volledige herinstallatie, een gecertificeerde installateur en soms een nieuwe omvormer. Jackery kiest een andere aanpak. De SolarVault 3 Pro Max AC is ontworpen voor wie al zonnepanelen heeft en daar eenvoudig, zonder verbouwing, een serieuze thuisbatterij aan wil toevoegen.

Het model dat wij in handen hebben, is de SolarVault 3 Pro Max AC - het meest toegankelijke model uit de SolarVault 3-serie voor wie al een bestaand PV-systeem heeft. Geen eigen PV-ingang, want die heb je al. Wél 2.500W AC-invoer en -uitvoer, 2,52 kWh ingebouwde LiFePO₄-opslag die uitbreidbaar is tot 15,12 kWh, en een AC-gekoppeld ontwerp dat compatibel is met vrijwel elk bestaand zonnepaneelsysteem - zonder herkabeling, zonder nieuwe omvormer, zonder installateur.

Plug-in, letterlijk

De installatie bestaat uit drie kabels en duurt nog geen vijf minuten. De SolarVault 3 Pro Max AC heeft een AC-gekoppeld ontwerp: hij sluit aan op het bestaande huishoudnet en absorbeert overtollige zonne-energie die anders naar het net zou verdwijnen.

De batterij werkt ook zonder de Jackery Smart Meter P1 Reader - via een vast schema of handmatige bediening in de app, inclusief dynamische tariefkoppeling met platforms als Tibber. Voeg je de P1 Reader wél toe - die simpelweg op de digitale meter wordt geklikt - dan ziet het systeem in realtime wat er op de meter gebeurt. Produceert je dak meer dan je verbruikt? Dan laadt de batterij. Verbruik je meer dan je opwekt? Dan ontlaadt de batterij. Automatisch, zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

Dat is precies wat Nederlandse huizenbezitters met zonnepanelen nodig hebben nu de salderingsregeling stopt per 1 januari 2027. Energie die je voorheen terugleverde voor een krimpende vergoeding, gebruik je nu zelf - 's avonds, 's nachts, op bewolkte dagen.

2.500W en bypass tot 3.680W

Qua vermogen is de Pro Max AC serieus. De AC-uitvoer bedraagt 2.500W, wat betekent dat grote verbruikers als wasmachines, drogers en vaatwassers probleemloos op de batterij kunnen draaien. De ingebouwde bypass-functie levert zelfs tot 3.680W door aan aangesloten apparaten - rechtstreeks via het net, zonder de batterij extra te belasten. Bij een stroomstoring schakelt het systeem binnen minder dan 20 milliseconden over naar noodstroommodus. Je koelkast, router en verlichting merken er niets van.

De opslagcapaciteit start op 2,52 kWh en is uitbreidbaar tot 15,12 kWh via extra batterijmodules. Voor grotere woningen kunnen tot drie units draadloos parallel worden geschakeld, wat uitkomt op 7.500W AC-uitvoer en 45,36 kWh aan totale opslag.

Veiligheid: LFP-cellen en een ingebouwde brandblusser

De batterijcellen zijn van het LiFePO₄-type - lithiumijzerfosfaat - dat inherent stabieler en minder brandbaarisico heeft dan de lithium-kobalt-varianten in oudere systemen. Bovenop de celchemie komen meer dan 100 beschermingsmechanismen, continue temperatuurbewaking op alle aansluitpunten en een ingebouwd aerosolbrandblussysteem dat automatisch activeert als kritische temperatuurdrempels worden bereikt. Het geheel is IP65-gecertificeerd, werkt van -20°C tot 55°C en produceert maximaal 30 dB - stiller dan gefluister. De garantie bedraagt tien jaar, de verwachte levensduur vijftien jaar.

De app die het echt slim maakt

Eerder deze maand - ergens halverwege juli - rolde Jackery een significante app-update uit voor de SolarVault 3-serie: versie 2.4.0 met daarin Jackery Ark AI EMS 2.0, een flinke upgrade van het AI-gestuurde energiebeheersysteem.

Deze update introduceert drie AI-energiemodi die je kunt kiezen op basis van je prioriteiten. De Balanced Mode balanceert besparing en batterijlevensduur en is geschikt voor de meeste huishoudens. De Arbitrage Mode maximaliseert besparing door volledig in te spelen op dynamische stroomtarieven - het systeem laadt wanneer de prijs laag is en ontlaadt wanneer die hoog is, gekoppeld aan platforms als Nord Pool, Tibber en Rabot. De Eco Mode prioriteert zelfverbruik van zonne-energie voor maximale energieonafhankelijkheid.

Nieuw in deze update is ook de automatische aanpassing bij negatieve stroomprijzen - een fenomeen dat in Nederland en omliggende landen steeds vaker voorkomt bij wind/zon-pieken. Wanneer de prijs onder nul zakt, laadt het systeem automatisch maximaal bij, zonder dat je er ook maar naar hoeft te kijken.

Het AI Planning Dashboard geeft een 24-uurs vooruitblik op laad- en ontlaadschema's, prijstrends en de verwachte batterijstatus — zodat je precies weet wat het systeem de volgende dag van plan is. De nieuwe Savings Insights-functie biedt een maandelijks overzicht van wat de AI je concreet heeft bespaard. Voor wie wil bijsturen: een handmatige override pauzeert het AI-schema twee uur, waarna het automatisch hervat.

De app vereist voor de AI-functies firmware V1.3 of hoger, een verbonden slimme meter of CT, en een ingesteld tarief en regio.

Voor wie is de SolarVault 3 Pro Max AC?

Dit is het model voor wie al zonnepanelen heeft en daar zonder gedoe opslag aan wil toevoegen. Geen nieuwe omvormer, geen installateur, geen herkabeling. Gewoon aansluiten, de P1-lezer op de meter klikken, de app instellen en laten gaan. De AI doet de rest - en dat zie je aan het einde van de maand op de energierekening.