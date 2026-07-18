Met de sportzomer in volle gang rekent Samsung uit wat slimme huishoudapparaten inmiddels opleveren. In de eerste helft van 2026 bespaarden Nederlandse gebruikers van het SmartThings Energy-ecosysteem samen 627.921 kWh. Om dat wat tastbaarder te maken: dat staat gelijk aan het wassen van ruim 57 miljoen voetbalshirts, het bekijken van meer dan 2,1 miljoen voetbalwedstrijden, het bakken van bijna een miljoen pizza's, of het bereiden van meer dan 11 miljoen zakken popcorn. Samsung kiest zijn vergelijkingen deze zomer bewust niet toevallig.

Die besparing vertaalt zich ook direct naar de energierekening - minder verbruik betekent immers ook lagere gebruikskosten. De technologie achter de cijfers is de AI Energy Mode , ingebouwd in een breed scala aan Samsung-huishoudapparaten en aangestuurd via de SmartThings-app. Het systeem monitort en optimaliseert het energieverbruik automatisch op basis van realtime omstandigheden en gebruikspatronen. Gebruikers hoeven daar zelf niets voor te doen.

Per apparaat een merkbaar verschil

De energiewinst verschilt per apparaattype, maar is bij sommige categorieën fors. Wasmachines springen eruit met een besparing van tot 70 procent, mede dankzij de combinatie met Samsung AI Ecobubble-technologie, die efficiënt wassen op lagere temperaturen mogelijk maakt zonder dat het wasresultaat eronder lijdt.

Vaatwassers besparen tot 28 procent door automatisch de watertemperatuur, programmaduur en waterverbruik aan te passen. Wasdrogers komen uit op tot 20 procent besparing via warmtepomptechnologie en slimme aanpassingen van droogtijd en temperatuur.

Koelkasten zijn met tot 15 procent besparing bescheidener, maar draaien wel de hele dag — wat de impact over een jaar alsnog substantieel maakt. Bij koelkasten analyseert het systeem temperatuurschommelingen door het openen en sluiten van de deur en past de koeling automatisch aan. Ook de ontdooifunctie wordt slimmer aangestuurd door vaker op ijsvorming te letten.

39 miljoen apparaten in Europa

Inmiddels zijn meer dan 39 miljoen huishoudelijke apparaten in Europese woningen verbonden met het SmartThings-platform. Naast energiebesparing geeft de app gebruikers ook realtime inzicht in hun verbruik en praktische aanbevelingen om dit verder te verlagen. Zo worden kleine dagelijkse besparingen op grote schaal omgezet in een aanzienlijke positieve impact.

Maurice Howldar, Head of Marketing Home Appliances Samsung Benelux: "SmartThings Energy toont onze ambitie om innovaties aan te bieden die echt een verschil maken. Door AI-gestuurde optimalisaties te combineren met intuïtieve bediening helpen we consumenten thuis bewustere en slimmere keuzes te maken als het gaat om hun energieverbruik."