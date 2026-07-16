Apple Maps heeft nieuwe regels en daardoor zijn klusjesmannen niet meer welkom in de navigatie-app. Niet als het gaat om adverteren in ieder geval. Kaarten krijgt binnenkort namelijk advertenties en die kan niet zomaar iedereen inkopen. In ieder geval klusjesmannen niet, want onder andere loodgieters en electriciens zijn niet welkom om te adverteren.

Klusjesmannen mogen niet adverteren

In eerste instantie komt het naar de Verenigde Staten en Canada, maar het is een kwestie van tjid voor het ook in Europa zal worden gelanceerd. In de regels van de advertenties op Apple Kaarten is te lezen dat verschillende diensten voor thuis niet mogen adverteren. Dat betekent naast de loodgieters en de electriciens dat slotenmakers, dakdekkers en andere mensen die je inhuurt om thuis wat bij je te doen niet welkom zijn om te adverteren.

Google pakt dat anders aan: daar kunnen bedrijven juist wel adverteren, en juist lokale bedrijven hebben daar veel aan. Het is juist heel groot op Google. Apple heeft ander beleid, namelijk dat een bedrijf een fysieke winkel of fysiek kantoor moeten hebben waar klanten naartoe kunnen komen.

Toch is het voor een navigatie-app eigenlijk zo gek nog niet, wat Apple doet. Het wil vooral fysieke locaties hebben, want dat is waar je naartoe kunt navigeren en het is een navigatie-app. Het houdt daarnaast dus iets neer de touwtjes in handen, waar Google meer uit handen geeft. Tot nu toe vinden veel mensen Google Maps prettiger, omdat het uitgebreider is, maar tegelijkertijd is er ook wel wat te zeggen voor een iets minder drukke kaart.

Advertenties

Apple zegt verder dat informatie over wat jij met advertenties doet op je toestel bljft staan en dus niet wordt gedeeld met derden. Ook wordt het niet door Apple zelf verzameld, belooft het. Verder zou het wel kunnen dat deze advertenties ook naar andere Apple-apps komen.

In Nederland vinden mensen hun klusjesman overigens doorgaans niet zo snel via een navigatie-app: we gebruiken dan toch meestal de tips van anderen, of we kiezen voor Werkspot om onze klus te plaatsen en te horen wat klusbedrijven daarvoor vragen.