‘Apple wil advertenties toevoegen aan Apple Kaarten’

Apple maakt de laatste jaren grote stappen met zijn Google Maps-alternatief Apple Kaarten. Recent voegde het nog fietsroutes toe in Nederland, naast dat het nu ook in de browser kan worden gebruikt. Het is echter nu dat Apple pas echt achter Google aangaat: het zou advertenties overwegen in de app.

Apple Kaarten

Het zal niet morgen voorbijkomen in de app: het zou nog niet eens in ontwikkeling zijn, maar er wordt wel over gesproken daar in Apple Park. Dat laat een bekende lekker van informatie weten, namelijk Mark Gurman van Bloomberg. Als je zo een twee drie aan Google Maps denkt, dan ben je je misschien niet zo bewust van de advertenties in die app. Het is geen grote banner die over het scherm staat.