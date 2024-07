Apple Kaarten kun je nu in de browser gebruiken

Het is altijd heel handig met Google Maps. Je zoekt thuis op je laptop in de browser even op hoe je ergens komt, vervolgens stap je de deur uit en weet Google Maps op je telefoon het adres nog wat je hebt opgezocht, waarna het heel makkelijk is om vanaf de app op je toestel verder te navigeren. Apple Maps heeft dat niet, maar dat verandert.

Apple Kaarten

Apple Maps heeft namelijk een webversie. Die versie is nu nog in een bètatest, maar wel een publieke, waardoor iedereen het kan uitproberen. Je gaat hiervoor naar beta.maps.apple.com. Je hoeft niet in te loggen, je kunt meteen in het rond zoeken. Wel kan dat alleen in het Engels en alleen via deze drie browsers: Safari, Chrome en Edge. Maar goed, dit zijn de grootste browsers ter wereld, dus wat dat betreft zit Apple wel goed. En zijn eigen Safari is ook van de partij: wel zo belangrijk. Goed om te weten: op een Windows-computer kun je alleen Chrome en Edge gebruiken en op een Mac of iPad alleen Safari en Chrome.

Apple Maps directions are SO much easier to parse than Google maps pic.twitter.com/I7AYb6A4du — David McGillivray (@dmcgco) January 26, 2023

Je kunt in de webbrowser veel dingen die je ook in de app kunt. Je kunt kijken hoe je het beste kunt lopen of rijden, je kunt openingstijden en beoordelingen vinden van restaurants en andere locaties en je kunt via het Guides-gedeelte wereldwijde steden verkennen. Dat laatste is leuk als je bijvoorbeeld op vakantie gaat en nieuwsgierig bent wat je daar zoal kunt doen. Het lijkt misschien nu nog wat kaal als je naar de pagina gaat, maar Apple belooft dat hier gaandeweg steeds meer opties bijkomen, waaronder de Look Around-functie.

Apple just launched Apple Maps on the web!https://t.co/Sc7Cw5pjtH pic.twitter.com/KlGTrd6T9Q — Brandon Butch (@BrandonButch) July 24, 2024

Apple Maps voor Android-gebruikers

De Apple Maps-app zelf is een Apple-exclusieve mogelijkheid. Waar je de typische Android-navigatie-app Google Maps wel vrij op een Apple-apparaat kunt zetten, net als bijvoorbeeld Waze, timmert Apple zijn ecosysteem weer volledig dicht, waardoor je er met een Android-toestel niet bij kunt komen. Althans, niet de app, maar als je toch heel graag wil Apple Mappen (of eigenlijk: Apple Kaarten, dan kun je dat nu via je browser doen.

Het is in ieder geval voor mensen met een Android-telefoon interessant om zo eens aan Apple Kaarten te kunnen snuffelen, hoewel de verwachting is dat ze Google Maps zo gewend zijn, dat ze dat waarschijnlijk liever blijven gebruiken. Google Maps is ook veel uitgebreider, omdat Google er meer geld insteekt en al langer mee bezig is. Maar toch, dat Apple met dit initiatief komt is zeker positief.