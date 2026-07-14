Apple 's grote iOS-upgrade van dit jaar is alvast beschikbaar als bèta. Er is veel nieuw, maar er mist ook iets. In de EU hebben we de belangrijkste functie niet: Siri AI. Het is nog maar de vraag wanneer die wel komt, want Apple en de EU zijn het niet eens over de implementatie van deze AI-assistent . Dit is wat je kunt verwachten van de update.

iOS 27-bèta

De openbare bètaversie van iOS 27 kan nu worden gedownload voor iPhone 11 tot en met iPhone 17. Op de iPhone SE is hij er voor de tweede en derde generatie. Hoewel er door het gemis van de vernieuwde Siri wel een flink gat wordt geslagen in iOS 27, zijn er wel degelijk nieuwe functies te ervaren wanneer je de bèta gebruikt.

Er zijn verschillende Apple Intelligence-mogelijkheden bijgekomen, zoals een betere gum om foto's na te bewerken en de mogelijkheid om met AI het perspectief van je foto aan te passen, waardoor er meer dynamiek in de foto komt. Ook is er een nieuwe slider waarmee je kunt zorgen dat Liquid Glass iets beter leesbaar is. De app waarmee je routines kunt instellen is voorzien van een tekstvlak waarmee je kunt vibecoden. Zo hoef je maar te vragen wat voor een automatisering je wil en kan de AI je helpen.

De update maakt het ook mogelijk om je eigen kaarten te maken in de Wallet. Dat kon al via apps van derden, maar is nu ook mogelijk als je de Wallet-app zelf gebruikt. Je scant een kaart en je kunt hem dan een eigen naam geven. AI is ook toegevoegd aan de wachtwoordapp, waardoor je niet alleen ziet dat je wachtwoord bijvoorbeeld in een datalek verzeild is geraakt, maar ook iets kunt doen om eventueel erger te voorkomen.

Lekker snel

Je kunt ook losse geluidsvolumes instellen, waarbij je bijvoorbeeld voor je beltoon en wekker een ander volume kunt kiezen. Dat scheelt je weer verslapen, of het missen van een telefoongesprek. Ook kun je je telefoon nu vaker draaien en merken dat apps goed horizontaal werken. Veel apps hadden dat niet meer, maar onder andere Muziek en Weer zijn voorzien van deze bredere, platte modus in plaats van de langere verticale modus.