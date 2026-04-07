Apple is van plan om het langlopende juridische conflict met Epic Games , de maker van het populaire Fortnite, voort te zetten. Het bedrijf achter de iOS App Store wil dat het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan zich gaat buigen over het geschil rondom App Store-commissies.

Dat blijkt uit nieuwe documentatie rondom de rechtszaak . Om te begrijpen wat Apple hiermee wil bereiken, moet eerst teruggeblikt worden op de langlopende juridische strijd tussen de twee bedrijven.

Epic versus Apple

In 2020 introduceerde Epic binnen de iOS-versie van de immens populaire battle royale-game Fortnite een eigen betaalsysteem. Normaliter lopen betalingen voor games die via de iOS App Store worden gedownload via het betalingssysteem van Apple zelf. Bij elke aankoop die via dat systeem wordt gedaan, eist Apple echter een commissie van 30 procent.

Apple ontvangt dus 30 procent van de opbrengsten van elke aankoop die een gebruiker doet. Dat is 30 procent aan opbrengsten die bedrijven als Epic Games mislopen. Met het eigen betaalsysteem binnen Fortnite wilde Epic die commissie omzeilen om zo meer geld van de aankopen van spelers te verkrijgen. Apple op zijn beurt claimde dat deze commissie nodig is voor allerlei operationele zaken.

In 2021 werd er een uitspraak gedaan waarbij er niet echt een duidelijke winnaar naar buiten kwam. Apple vormt geen monopolie, zo oordeelde de rechter, maar het bedrijf moest ontwikkelaars wel de mogelijkheid geven om spelers door te wijzen naar externe betaalopties buiten de App Store. Apple vocht deze uitspraak aan, maar het Hooggerechtshof wilde de zaak niet behandelen, waardoor deze uitspraak van kracht bleef.

Apple had dan ook geen keuze om de externe betaalopties van andere bedrijven toe te laten op iOS. Het rekende echter alsnog een commissie van 27 procent voor aankopen buiten diens eigen betaalsysteem, waardoor er eigenlijk nauwelijks iets opgelost werd voor bedrijven als Epic Games. Die wilden immers juist hun eigen betaalmethode introduceren om zo de commissie te omzeilen. Dat bedrijf opperde dan ook dat dit in strijd was met de eerdere uitspraak, en het kreeg gelijk van de rechtbank: de 27 procent commissie ondermijnde het doel van het toestaan van externe betalingen.

De juridische strijd gaat door

Bij die laatste uitspraak werd echter geen nieuw commissiebedrag vastgesteld. Apple richt zijn pijlen nu dan ook op het Hooggerechtshof zodat het commissies kan blijven eisen. Daarbij wil het bedrijf voorkomen dat rechters beperkingen kunnen opleggen aan de tarieven die het bedrijf mag rekenen.

Epic hekelt op zijn beurt Apple’s poging om de zaak aan het Hooggerechtshof voor te leggen. Het bedrijf stelt dat Apple’s juridische zetten er voor zorgen dat veel app-ontwikkelaars de betalingen van spelers alsnog alleen via Apple’s eigen systeem laten lopen. Daarbij zorgt dit volgens Epic alleen maar voor meer vertragingen.

Het is dan ook nog niet zeker dat het Hooggerechtshof zich hier over gaat buigen, maar duidelijk is dat Apple zich er niet bij neerlegt. Een deel van het verdienmodel van Apple wordt dan ook bedreigd door deze juridische kwestie. Epic Games heeft bij Apple's grootste concurrent Google al flinke winsten geboekt via soortgelijke rechtszaken, en de vraag is maar net hoe lang Apple stand weet te houden.

Tegelijkertijd wordt er wereldwijd – ook in Europa – steeds nauwlettender gekeken naar de machtige positie die bedrijven als Apple en Google hebben via hun appwinkels, en lijkt het er op dat de macht die ze via deze winkels uitoefenen de komende jaren steeds verder zal afzwakken. Daar hebben we dan mede Epic Games voor te danken, ook al doet het bedrijf dat natuurlijk voor zijn eigen gewin.