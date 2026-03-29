Team Vitality heeft BLAST Premier gewonnen. Dit esports -event in Rotterdam is al het hele weekend bezig en nu is de winnaar bekend. Er werd tijdens dit Counter Strike-toernooi 1,1 miljoen dollar weggegeven. Vitality gaat met 150.000 dollar naar huis en Natus Vincere, dat verloor, krijgt alsnog 60.000 dollar mee.

BLAST Premier

Eerder was er al een succesvol TwitchCon in Rotterdam en nu streek een van de grootste internationale esports-toernooien ooit in Nederland neer. Duizenden fans kwamen naar Ahoy om de kwartfinales, halve finales en ultieme finale te bekijken. Het evenement vindt plaats in de gigantische zaal. Wij waren bij de halve finale en we moeten zeggen: de energie was duidelijk voelbaar.

Het publiek zit zij aan zij in spanning te kijken wat er gebeurt, terwijl de commentatoren meer context geven en het publiek nog extra ophypen. De esporters zijn volledig gefocust bezig, terwijl we op een groot scherm zien wat er allemaal aan hoogtepunten plaatvindt. OOOH! klinkt het door de zaal, maar soms ook gejuich: het is niet heel erg duidelijk wie voor welk team is, het lijkt er meer op dat iedereen gewoon voor het gametalent in het algemeen juicht.

Ahoy Rotterdam overgenomen

Het is natuurlijk afwachten hoe zo'n evenement valt in Rotterdam, maar aan de zaal te zien is het vrij succesvol: een groot deel van de stoelen is bezet. Wel is het verder niet een heel uitgebreid evenement: het is de zaal waar wordt gespeeld, er is een merchandiseshop en dat is het. Het zou tof zijn als er meer aankleding was met bijvoorbeeld gameconsoles om zelf wat te spelen of om te chillen: het lijkt namelijk niet extreem comfortabel zitten op zo'n stoeltje.

Maar goed, dat hebben de bezoekers nagenoeg niet door, die zitten toch op het puntje van hun stoel te kijken wat zich allemaal voor hun neus afspeelt. Wij zien dit event nog wel eens in Nederland neerstrijken. Of ja, striken dan.