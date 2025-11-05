Deze 3 dingen merk je aan de deal tussen Google en Epic Games

Google en Epic hebben na jarenlange juridische strijd een middenweg gevonden, zo lijkt het. Epic Games heeft Google in meerdere rechtszaken verslagen: het vond dat het nogal een monopolie runde met zijn appwinkel. Nu gaat er dus daadwerkelijk iets veranderen aan die Play Store en dat is ook positief voor jou als gebruiker.

Apps kunnen goedkoper worden

De standaard vergoeding die Google van ontwikkelaars nam voor het in de appwinkel zetten van hun app, was 30 procent. Niet veel mensen weten dat dit zo’n immens groot bedrag is. Het is niet alleen een groot deel dat Google neemt van appverkopen, maar ook in-appverkopen. Kortom: als je een game koopt die 20 euro kost, dan gaat daarvan 6 euro naar Google. Koop je in die game ook nog eens een nieuwe outfit van 5 euro, dan krijgt Google daar 1,50 euro voor.

Dat gaat nu veranderen. De standaardvergoeding die wordt berekend gaat naar 9 procent of 20 procent, afhankelijk van het type transactie. Als ontwikkelaars minder geld hoeven af te dragen, dan kunnen ze in principe hun apps goedkoper maken voor de consument. Dat kan dus zeker een positief gevolg zijn.