Deze 3 dingen merk je aan de deal tussen Google en Epic Games

Google en Epic hebben na jarenlange juridische strijd een middenweg gevonden, zo lijkt het. Epic Games heeft Google in meerdere rechtszaken verslagen: het vond dat het nogal een monopolie runde met zijn appwinkel. Nu gaat er dus daadwerkelijk iets veranderen aan die Play Store en dat is ook positief voor jou als gebruiker.
De standaard vergoeding die Google van ontwikkelaars nam voor het in de appwinkel zetten van hun app, was 30 procent. Niet veel mensen weten dat dit zo’n immens groot bedrag is. Het is niet alleen een groot deel dat Google neemt van appverkopen, maar ook in-appverkopen. Kortom: als je een game koopt die 20 euro kost, dan gaat daarvan 6 euro naar Google. Koop je in die game ook nog eens een nieuwe outfit van 5 euro, dan krijgt Google daar 1,50 euro voor.
Dat gaat nu veranderen. De standaardvergoeding die wordt berekend gaat naar 9 procent of 20 procent, afhankelijk van het type transactie. Als ontwikkelaars minder geld hoeven af te dragen, dan kunnen ze in principe hun apps goedkoper maken voor de consument. Dat kan dus zeker een positief gevolg zijn.
Je hoeft ook niet meer alles wat je koopt te betalen via de Play Store: appmakers mogen je via de app naar een site verwijzen waardoor je daar je aankoop kunt doen. Zo kunnen ze ook commissies die ze aan Google moeten betalen omzeilen, dus ook dat kan invloed hebben op de prijzen die worden gerekend. Let wel, het kan zijn dat je dan niet meer handig in de Play Store zelf kan zien dat je een lopend abonnement hebt bijvoorbeeld, dus houd er wel rekening mee dat je dat misschien op andere plekken moet bijhouden.
Koop een Android-telefoon en je krijgt er standaard de Play Store op en het is niet mogelijk (of heel ingewikkeld) om andere appwinkels te installeren. Ook dat gaat veranderen. Je kunt straks andere appwinkels installeren, wat vooral voor Epic interessant is met zijn Epic Game Store. Het heet een Registered App Store en je kunt via je browser zo’n appwinkel installeren om apps te downloaden. Nu krijg je er allerlei waarschuwingen bij, maar straks is dat allemaal wat meer open. Je kunt dan een appwinkel die door Google is goedgekeurd downloaden met een druk op de knop, zonder waarschuwingen en gedoe.
Deze week komen Google en Epic weer samen in de rechtbank, maar dan om de schikking die ze samen hebben georganiseerd te bespreken. De rechter moet het nog goedkeuren.