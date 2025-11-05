Apple Podcasts wordt aanzienlijk verbeterd met hoofdstukken

Apple is al heel lang hofleverancier van podcasts. Al in de iPod-periode kon je er terecht voor gezellige gesprekken, in plaats van alleen muziek. Inmiddels heeft iTunes allang plaatsgemaakt voor Apple Podcasts en wordt die app steeds verder verbeterd. Zo maakt het nu hoofdstukken aan in podcasts zodat je makkelijker kunt zien waar je bent gebleven.

Apple Podcasts

De nieuwe mogelijkheid komt met iOS 26.2, een update die nu wordt getest. Het gaat om automatisch gegenereerde hoofdstukken voor podcasts, maar wel alleen podcasts in het Engels. Creators kunnen daarnaast linkjes toevoegen op bepaalde momenten. Handig, want soms worden er allemaal websites genoemd in een podcast en wil je daar op dat moment meteen naar kijken, in plaats van dat je moet zoeken in de notities en waarschijnlijk eerst op de verkeerde link klikt.

Linkjes kunnen zelfs automatisch op een bepaald moment worden ingevoerd wanneer iemand in de podcast een andere podcast noemt. Ze kunnen worden gebruikt voor Apple Music-verwijzingen, Apple News-verwijzingen, Apple TV-verwijzingen en meer. Zit je daar als podcastmaker niet op te wachten, of wil je helemaal geen hoofdstukken in je podcast, dan kun je je hier ook voor afmelden. Ook gaat Apple Podcasts geen extra hoofdstukken toevoegen als je dat zelf al hebt gedaan aan je podcast. Het is een handige functie die niet direct bij Apple vandaan komt: Spotify heeft vorig jaar ook zo’n mogelijkheid toegevoegd aan de podcasts op het platform.