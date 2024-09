5 tips om je podcast populairder te maken

Een podcast maken is niet makkelijk. Je moet onderwerpen hebben, je moet iets te vertellen hebben en het is ook wel leuk als het geen monoloog is, maar een gesprek met iemand anders, wiens agenda wel weer moet passen, enzovoort. Maar toch, het maken van ene podcast is eigenlijk nog het makkelijke gedeelte, want waar haal je luisteraars vandaan? Dat is soms flink werken: niet omdat er iets mis is met je podcast, maar omdat het wel veel en lang aandacht vraagt. Zo kom je hopelijk toch iets eerder in iemands playlist terecht.

1. Film het

We schreven laatst al dat Spotify er veel geld voor over heeft: YouTube-video’s. Het is bovendien een vrij eenvoudige manier om meer kijkers te generen: ten eerste kun je je podcast op het populaire YouTube zetten en ten tweede heb je er een nieuwe doelgroep bij: mensen die graag naar podcasts kijken. Je hoeft er niet per se (al is dat wel veel leuker) spannende edits bij te maken: sommige mensen vinden het simpelweg prettiger om te zien naar wie ze luisteren en bovendien je uitdrukkingen te zien. Bovendien kun je bijvoorbeeld als je over gadgets praat ook het product laten zien. Zet gewoon eens een smartphone neer om je te filmen en upload het op YouTube, je kunt het altijd proberen, toch?