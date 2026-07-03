Google kan de portemonnee trekken: het bedrijf moet een boete van 4,13 miljard euro aan Europa betalen. Google heeft smartphonefabrikanten namelijk verplicht om Google Search en Chrome te installeren op Android -toestellen.

Deze zaak loopt al vele jaren, dus misschien heb je er eerder al eens over gelezen. Google verplichtte tussen 2011 en 2014 smartphonemakers namelijk om Google Search en Google Chrome geïnstalleerd te leveren op Android-toestellen.

Als je toen een Android-smartphone kocht, stonden Google Search en Chrome dus al geïnstalleerd op je toestel. Logischerwijs is het dan ook het makkelijkst om deze zoekmachine en browser te gebruiken in plaats van de diensten van de concurrentie.

De Europese Commissie stak daar vorig decennium al een stokje voor: het ging volgens hen om machtsmisbruik. Google levert namelijk ook het Android-besturingssysteem, en door bedrijven te verplichten Search en Chrome geïnstalleerd te leveren, konden ze deze diensten enorm laten groeien ten opzichte van concurrerende programma’s.

Onsuccesvol hoger beroep

Dat leverde Google in 2018 al een recordboete van 4,34 miljard euro op. Google kon zich niet vinden in dat besluit. Het bedrijf opperde bijvoorbeeld dat Chrome en Google Search simpelweg betere programma’s zijn dan die van de concurrentie. Dat zou volgens het bedrijf dan ook de reden zijn geweest dat deze diensten zo zijn gegroeid.

Google ging dan ook in hoger beroep. Dat leverde ze al een lagere boete van 4,13 miljard euro op – nog steeds een gigantisch bedrag natuurlijk. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het meest recente hoger beroep nu afgewezen . Omdat er geen hogere rechtbank is om bezwaar te maken, komt Google er niet meer onderuit: het bedrag moet betaald worden.

Gevoelig moment

De keuze om de boete in stand te houden valt logischerwijs niet in de smaak bij Google. Sowieso komt het op een politiek gevoelig moment. Google en andere (veelal Amerikaanse) techreuzen worden immers in de gaten gehouden door Europa in verband met de Digital Markets Act, een wet die er voor moet zorgen dat grote techbedrijven geen monopolypositie bekleden en misbruik maken van die positie.

Meer zaken

Dit is dan ook niet de enige zaak die de Europese Commissie tegen Google had lopen. Dit jaar werd ook al een boete van 2,42 miljard euro voor Google nageleefd. Dat ging om het feit dat Google zijn eigen prijsvergelijkingsdienst voorrang gaf op hun zoekmachine. Een andere boete van 1,5 miljard euro voor het blokkeren van concurrentie bij online adverteren werd in 2024 wel weggeveegd nadat Google succes had met zijn hoger beroep.

Wat de verplichte installatie van Chrome en Google Search betreft: daar heeft Google in 2018 bij de oorspronkelijke uitspraak al korte metten mee gemaakt. Het strenge oordeel van Brussel heeft dus wel degelijk invloed.