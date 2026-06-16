Google brengt de komende weken een aantal updates voor de Chrome-internetbrowser uit waardoor diverse ad blockers niet meer zullen werken.

Google waarschuwt namelijk al een tijdje dat oudere Chrome-extensies die nog op het ‘Manifest V2’-systeem draaien in de toekomst niet meer zullen werken. 9to5Google meldt nu dat dit er de komende weken echt aan zit te komen.

Van Manifest V2 naar Manifest V3

Sinds 2024 hamert Google er al op dat ze overstappen op Manifest V3. Voor veel gebruikers van Chrome betekende dit vorig jaar al het einde van diverse oudere ad blockers, maar er is nog altijd een ‘loophole’ door wat overgebleven code van de browser

Die code wordt er met Chrome versies 150 en 151 echt uit gehaald, waardoor er echt geen manier meer is om bepaalde ad blockers te gebruiken. Deze updates worden eind juni en in juli verwacht, en dat betekent echt het einde voor diverse Chrome-extensies. Google doet dit naar eigen zeggen vanwege veiligheidsrisico’s en de zware belasting die de ondersteuning van V2 voor het bedrijf kost.

Het gaat daarbij dus om ad blockers die nog gedeeltelijk of helemaal draaien op Manifest V2. Van alle ad blockers die niet meer zullen werken, is uBlock Origin de bekendste en populairste. Het is natuurlijk mogelijk om ad blockers te downloaden die wel werken op Manifest V3, of simpelweg over te stappen naar een andere internetbrowser.

Geen nood: men kan dus gewoon nieuwere (of geüpdatet) ad blockers blijven gebruiken op Chrome. Denk bijvoorbeeld aan uBlock Origin Lite, dat wel werkt via Manifest V3.

Minder controle over ad blockers

Toch is het niet helemaal zaligmakend: Manifest V3 geeft gebruikers van Chrome-extensies namelijk minder controle over hoe ad blockers werken. V3 plaatst namelijk een limiet op de filters die een extensie toe kan passen in de Chrome-browser, waardoor het minder effectief geavanceerde advertenties tegen kan houden.

Het dynamisch filteren van advertenties op websites is wat ad blockers tot de dag van vandaag zo effectief maakt. Doordat dit minder mogelijk is via Manifest V3, zullen niet alle advertenties mogelijk tegengehouden worden, zeker niet omdat online advertenties zich steeds sneller ontwikkelen om ad blockers te omzeilen.

Misschien is overstappen naar een andere browser dan toch de beste optie voor mensen die echt geen advertenties willen zien tijdens hun browse-avonturen. Op de subreddit van uBlock Origin wordt bijvoorbeeld gemeld dat de ad blocker gewoon doorontwikkeld blijft worden, en dat bijvoorbeeld Mozilla nog geen plannen heeft uitgesproken om de ondersteuning op Firefox een halt toe te roepen.

De internetbrowsersector staat dus op de vooravond van een flinke verandering, en het wordt interessant om te zien hoe de verschillende browsers daar mee om zullen gaan. De angst bestaat dat diverse andere browsers ook overstappen op Manifest V3 of soortgelijke technologie. Voor nu lijkt het in ieder geval alleen om Chrome te gaan – het is aan jou om te bepalen of je daarmee kan leven.