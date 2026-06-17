Google heeft Android 17 uitgegeven. De upgrade voor mensen met een Android-telefoon komt in eerste instantie alleen naar Pixel-gebruikers, maar uiteindelijk krijgen alle telefoons met dit besturingssysteem als basis de update. Heel veel groot nieuws is er niet, maar wel kun je bijvoorbeeld reactievideo's maken met wat er op je scherm gebeurt en is het mogelijk om te multitasken met bubbels.

Een langere batterijduur

Misschien merk je er niet direct heel veel van, maar in principe moet Android 17 zorgen voor een langere batterijduur van je telefoon. Er komen geheugenlimieten op apps waardoor apps niet zoveel werkgeheugen meer kunnen opeisen. Dit moet zowel resulteren in winst op het gebied van prestaties van het toestel als de batterijduur.

Reactievideo's

Reactievideo's zijn vooral in Azië een grote hit: je laat zien waar je naar kijkt, zoals een YouTube-video of een WhatsApp-gesprek, en ondertussen filmt de selfiecamera je en kun je iets zeggen over wat er op het scherm gebeurt. Of dat nou je reactie is op een spannende scène in een filmtrailer of je commentaar over wat een vriendin naar je appt. Het is nu mogelijk om tegelijkertijd te filmen wat er op je scherm geeurt als met je selfiecamera jezelf erbij te zetten. Android snijdt je bovendien uit, waardoor niemand je rommelige kamer hoeft te zien.

Bubbels

We zouden het liever bellen noemen, maar dat is een beetje verwarrend in de context. Android 17 biedt de mogelijkheid om een app lang ingedrukt te houden en hem zo in een soort bubbel te veranderen. Je krijgt ook een balk in beeld met al die bubbels en die kun je er dan snel bijpakken wanneer je ze nodig hebt. Deze functie schijnt vooral heel handig te zijn voor mensen die een foldable gebruiken: dat grote scherm maakt multitasken aantrekkelijk, maar het is dan alsnog fijn om app klein te kunnen maken.

Gamen

Gamen wordt op vouwbare smartphones ook aantrekkeiljk, want je kunt op de ene helft van het grote scherm nu de besturing weergeven alsof je op een Nintendo speelt, terwijl de andere helft van het scherm dan het gamebeeld toont. Het wordt ook wel de 50/50-layout genoemd en het komt ergens in de komende maanden beschikbaar.

Compactere menu's