Je kunt de meest recente prijsverhoging voor KPN Mobiel terugdraaien als je dat wil. Je hoeft daar alleen maar een formulier voor in te vullen.

Afgelopen april gooide KPN de prijzen van hun mobiele abonnementen met één euro omhoog. Daar kregen klanten wel iets voor terug: toegang tot Extra Veilig Mobiel, dat daarvoor los aangeschaft kon worden en 1,99 euro per maand kost.

Malwarefilter

Het Extra Veilig Mobiel-abonnement is – zoals de naam al aangeeft – bedoeld om klanten zo veilig mogelijk van hun smartphone gebruik te laten maken. Zo worden onveilige websites geblokkeerd om te voorkomen dat er malware wordt geïnstalleerd op de smartphone, waar criminelen weer snode dingen mee zouden kunnen doen. Je kunt deze filter aanzetten in de MijnKPN-omgeving.

Dat leverde dus een prijsstijging van een euro op, maar wel alleen voor mensen die voor maart een abonnement hadden afgesloten. Mocht je er niet op zitten te wachten, dan kon je je abonnement kosteloos opzeggen. Maar goed, daar heb je natuurlijk niets aan als je toch bij KPN wil blijven, maar niet wil betalen voor Extra Veilig Mobiel.

Bezwaar maken

Gelukkig is daar nu een oplossing voor. Zit je niet te wachten op de malwarefilter (of de prijsverhoging), dan kun je nu via een formulier op de website van KPN bezwaar maken. De prijsverhoging wordt dan teruggedraaid en toegang tot de malwarefilter wordt weer ontzegd.

KPN doet dit overigens niet geheel uit zichzelf. De Consumentenbond was niet te spreken over de prijsverhoging, aangezien het ongevraagd was en dit het contract van bestaande klanten wijzigde. De Consumentenbond ging dan ook in gesprek met KPN, en daar is nu dus de mogelijkheid om bezwaar te maken uit gekomen.

Overigens heeft de Consumentenbond laten weten dat het alleen maar positief is over het feit dat KPN hun producten veiliger wil maken. De bond vindt het echter niet fair dat dit gepaard gaat met een onvrijwillige prijsverhoging. Deze oplossing is wat de Consumentenbond betreft dan ook prima. Aldus de bond: "Wij juichen het toe dat bedrijven hun producten en diensten veiliger maken. Maar in dit geval kwam de extra beveiliging met een prijsverhoging voor alle klanten, óók voor klanten die de functie niet willen. Het heeft daarmee de schijn van een verkapte prijsverhoging. De oplossing van KPN vinden wij praktisch en acceptabel."

Andere prijsstijgingen blijven wel verplicht

Overigens staat dit los van andere prijsstijgingen die KPN doorvoert. Zo heeft het bedrijf afgelopen maand de abonnementsprijzen van internet-, televisie- en vaste telefonie-abonnementen met 3,3 procent verhoogd. Dit is in lijn met het inflatiepercentage en dat doen bedrijven als KPN dan ook elk jaar.

Hoe dan ook is het goed nieuws dat mensen nu meer keuze krijgen wat die prijsstijging van een euro betreft. Nu kun je dus weer fijn een euro minder betalen voor je mobiele KPN-abonnement… of je laat het aan staan en je gebruikt de malwarefilter natuurlijk, dat kan ook. De keuze is aan jou.