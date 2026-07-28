Aan dure smartphones is geen gebrek, maar wat als je genoegen neemt met een goedkoop exemplaar? Het aanbod krimpt en zou in de toekomst wel eens helemaal kunnen verdwijnen.

Steeds meer smartphonefabrikanten kiezen eieren voor hun geld. Zo annuleerde Nothing eerder dit jaar de CMF Phone 3 Pro, een nieuw model in de budgetserie van het bedrijf, en OnePlus trekt zich zelfs volledig terug uit Europa en de Verenigde Staten

Heel gek is dat niet: de marges op budgetsmartphones zijn al krap, maar het wordt bedrijven steeds onmogelijker gemaakt om überhaupt nog wat te verdienen aan de productie en verkoop van goedkope toestellen.

Dat heeft alles te maken met de alsmaar stijgende geheugenprijzen. De toenemende populariteit van AI zorgt ervoor dat er veel grote datacenters met servers nodig zijn, en bedrijven verkopen hun geheugen massaal aan de techbedrijven die AI bestieren om kunstmatige intelligentie in de lucht te houden.

Stijging van productiekosten

Analistenbureau Omdia (via SCMP ) heeft de situatie nu in kaart gebracht. In het eerste kwartaal van 2026 steeg de gemiddelde smartphoneprijs met 12 procent naar 577 dollar. Het resultaat is dat er 4 procent minder smartphones werden verscheept wereldwijd. De schatting is dat dit eind dit jaar op 12 procent komt te liggen.

In het derde kwartaal van dit jaar zal de prijs voor geheugen in goedkope toestellen naar schatting flink omhoog gaan, namelijk met 400 procent. Bedrijven moeten nu nog 14 dollar betalen voor de materialen van een budgettelefoon van 100 dollar of minder, maar dat kan later dit jaar de 70 dollar bereiken. Je leest het: het wordt bijna onmogelijk om budgetmodellen te fabriceren, al helemaal toestellen onder de 100 dollar of euro.

Budgetmarkt verdwijnt (tijdelijk)

Het resultaat is dat fabrikanten waarschijnlijk massaal de budgetmarkt links zullen laten liggen, iets dat nu al steeds vaker gezien wordt. In plaats daarvan zal de focus op het middensegment en het hoogste segment komen te liggen, met nog hogere prijzen tot gevolg.

De verwachting is wel dat als geheugenprijzen ergens de komende jaren stabiliseren, smartphonefabrikanten weer gaan kijken of budgetsmartphones een valide optie zijn. Maar niemand weet hoe lang het nog duurt voordat die stabilisatie komt.