Meta lijkt WhatsApp een duidelijkere online statusbol te willen geven. Zo kun je sneller zien of iemand online is, lijkt de gedachte te zijn. Meta heeft het nog niet officieel aangekondigd, maar het werd gezien door de mensen van WABetaInfo , een site die constant in de code van WhatsApp duikt om nieuwe functies te ontdekken.

Groen licht op WhatsApp

Maar hoe ziet het er precies uit? Er komt een groene cirkel om de profielfoto van een contact te staan wanneer ze actief zijn in de app. Als ze uit de app gaan, dan verdwijnt dat weer. Het heeft zijn debuut al gemaakt op Android in de Verenigde Staten, maar wordt nu ook voor iOS getest.

Het is alleen te zien in het scherm waarin je de chatinfo ziet staan, dus de pagina waar je bijvoorbeeld ook naar de gedeelde media tussen jou en die persoon gaat. Het is dus niet constant te zien en dat is maar goed ook, want dat zou wat irritant zijn. Al kan het wel zijn dat er misschien een kleiner groen bolletje wordt dat uiteindelijk wel te zien is in plaats van de informatie (of naast de informatie) dat iemand online is.

Als je het niet ziet, dan kan het erdoor komen dat je 'laatst gezien' en 'online' uit hebt staan wegens privacy-overwegingen. Je krijgt het groene 'lampje' dan ook niet te zien.

Ondersteuning verdwijnt

Nu we toch het onderwerp WhatsApp en iPhones aansnijden: er zijn verschillende oudere iPhones die een update nodig hebben als ze WhatsApp willen blijven gebruiken. Het gaat om iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (eerste generatie), iPhone 7 en iPhone 7 Plus. Vanaf 30 november 2026 worden die niet meer ondersteund door WhatsApp.