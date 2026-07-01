WhatsApp heeft officieel zijn abonnement in Nederland geïntroduceerd en dat is WhatsApp Plus. Het kost je 2,50 euro per maand en dat is niet heel veel, maar wat je ervoor terugkrijgt is ook niet iets wat je leven in de app heel extreem zal veranderen. Het abonnement is vooral voor de leuk en dat is een slimme zet van Meta. Het laat mensen namelijk wel wennen aan het idee van een abonnement. Je hoeft het abonnement niet af te sluiten: je kunt de app gewoon blijven gebruiken zoals je dat nu doet en er wordt je vooralsnog ook niks afgenomen. Maar dit is wat je krijgt als je wel voor WhatsApp Plus kiest.

Speciale stickers

Stickers kun je zelf maken, dus misschien vraag je je af wat hier de meerwaarde is. Nou: er zijn speciale effecten te zien op je scherm als je de speciale stickers kiest. Ze nemen dan het scherm volledig over zoals je dat ook wel kent van de confetti tijdens het nieuwjaar.

Aangepaste thema's

Je kunt binnen WhatsApp al je thema aanpassen, maar met WhatsApp Plus kun je net iets meer: zelfs het icoon van WhatsApp op je homescherm is aan te passen, zoals je dat ook gewend bent van het abonnement van Snapchat. Je kunt bijvoorbeeld voor een paarse fluffy-logo kiezen of juist iets veel strakkers met blauw en een metaallook.

Ringtones per contact

Je kunt met het abonnement ook zorgen dat bepaalde, belangrijke contacten hun eigen ringtone hebben. Zo weet je precies wie je belt, al moet je daarvoor dus wel je geluid aan hebben staan. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor ringtones als Tempo, Deining, Geroezemoes, Weide, Bubbel en Carnaval. Helaas is het niet mogelijk om een liedje van Spotify te selecteren: wij worden altijd erg blij van het begin van Whigfields Saturday Night.

Chats vastzetten

Een ander voordeel is dat je meer chats kunt vastzetten. Heb jij echt een heel druk WhatsApp-leven, dan kan dat handig zijn dat je 20 chats kunt vastzetten zodat die bovenin staan. Zo kun je er snel bij.

Je chatlijst aanpassen

Er is natuurlijk ook altijd nog die lijst waarin je al je chats kunt bekijken. Wist je dat je die met Plus ook een thema kunt geven?Daarnaast kun je een bepaalde beltoon meegeven in elk van je chatlijsten en is het mogelijk om aangepaste meldingen te krijgen.

Uiteindelijk gaat het er bij WhatsApp Plus dus vooral om dat het een abonnement is waarmee je je ervaring in de app meer kunt personaliseren. Daarvoor moet je, waarschijnlijk, wel een grootverbruiker van WhatsApp zijn, want voor gratis gebruikers zijn er ook al veel aanpassingsmogelijkheden met bijvoorbeeld foto's als achtergrond.