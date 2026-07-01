Het is nu mogelijk om je WhatsApp -gebruikersnaam te kiezen en dat is natuurlijk best belangrijk, want WhatsApp is nu eenmaal een veelgebruikte app. Je hebt zeker niet meer alle opties, maar er zijn nog genoeg mogelijkheden te bedenken. Met deze 5 tips kom je sneller uit bij de WhatsApp-naam die bij jou past.

Bedenk waarvoor je WhatsApp gebruikt

Als je WhatsApp gebruikt voor zaken, dan heb je waarschijnlijk een zakelijk account en heeft Meta al je social media-handle voor je gereserveerd. Maar er zijn ook veel mensen die hun privé-WhatsApp ook wel eens voor zakelijke dingen gebruiken. Het is dan verstandig om niet een te lollige naam te kiezen, al hangt dat uiteraard wel af van het type werk dat je doet. In ieder geval is het net als met hoe je ooit je e-mailadres koos: het is toch een beetje lullig als iemand op zijn curriculum vitae heeft staan ‘ [email protected] ’.

Maak gebruik van een woordspeling

Woordspelingen blijven altijd goed hangen. Zoals Sjamadriaan, die eigenlijk Adriaan heet en commentaar heeft op sjamanen en zo op zijn naam kwam. Je kunt bijvoorbeeld naar gezegdes, spreekwoorden en Engelse populaire uitspraken kijken. Zoals NoPainNoDane als je Dane heet, wat een grapje is op No Pain No Gain. Het is handig als het makkelijk te onthouden is, maar niet te moeilijk te schrijven, zodat mensen geen foutjes maken en de verkeerde persoon toevoegen.

Gebruik niet voor- en achternaam

Als je vroeger wel eens op MSN Messenger zat, dan ken je deze melding wel: je moet nooit je gevoelige gegevens met mensen delen. Je adres, je volledige naam, het zijn typisch dingen die je liever voor je wil houden, tenzij je iemand echt vertrouwt. Je WhatsApp-naam kan dan ook beter niet je voor- en je achternaam zijn. Het is er immers vooral om je privacy te bewaken, dus je kunt dan beter kiezen voor een pseudoniem. Zo kunnen bijvoorbeeld kwaadwillenden ook je naam niet raden en je bestoken met oplichtingsappjes.

Houd het simpel en kort

Heel leuk dat je R3n31sg3w3ld111g wil heten, omdat je Rene én geweldig bent, maar dit is erg moeilijk om in te voeren: hoeveel enen zijn het nou? Houd het een beetje simpel. Sterker nog, je kunt het beter lekker kort houden, dan zijn mensen snel klaar met typen als ze je willen toevoegen op WhatsApp en sta jij niet heel awkward te wachten.

Zeg wat je doet

Het kan, zeker voor mensen die hun WhatsApp ook veel zakelijk gebruiken, handig zijn om bij je naam ook te vertellen wat je doet. Misschien LauraZingt of ChefkokPriscilla: mensen weten dan meteen: ‘oh ja, dat is die persoon, die ken ik van het zingen op het huwelijk van mijn broer’. Het kan je misschien zelfs zomaar een opdracht opleveren. Is het je privé-WhatsApp dan kun je dat natuurlijk ook doen, maar dan met bijvoorbeeld je hobby. Dat maakt het lekker herkenbaar.