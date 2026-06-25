Tikkie is een app van cijfers. Niet alleen omdat je er je rekeningen mee kan splitten, maar ook in hoeveelheden gebruikers. Zo zijn er al 1 miljard Tikkies verzonden en telt de app meer dan 10 miljoen gebruikers. En om het nog even bij de eentjes en nulletjes te houden: de app bestaat ook nog eens 10 jaar. En veel Nederlandser dan Tikkie wordt het eigenlijk niet.

Tikkie: misschien nog Nederlandser dan de stroopwafel

Tikkie heeft natuurlijk een beruchte reputatie, want je moet het in sommige gevallen maar net durven, om mensen een Tikkie te sturen. En ja, voor hoeveel stuur je dan zo'n Tikkie? In ieder geval blijkt het niet zo te zijn dat mensen echt massaal voor 50 cent een Tikkie sturen, want het gemiddelde bedrag van een Tikkie ligt met 51,44 euro toch een stuk hoger. Ook een stuk hoger dan toen de app begon in 2016: toen was het nog 29,49 euro.

Het is voor buitenlanders altijd maar een gekke gewaarwording: we willen rekeningen in restaurants het liefst splitten en als dat niet kan, dan gaan we dat via Tikkies verrekenen. Er zijn inmiddels ook allang bangen die eenzelfde soort betaalverzoekjessysteem in hun app hebben geïmplementeerd, maar nog steeds noemen we dat in de volksmond gewoon een Tikkie. De Minister-President gebruikt het, het Koningshuis gebruikt het: het is doodnormaal om mensen geld terug te vragen en het dan ook nog zonder pardon met een Tikkie op WhatsApp te doen.

Tikkertje

Tikkie is in die 10 jaar met recht onderdeel geworden van onze cultuur en het is dan ook te vinden in de VanDale. Tikkie is een duwtje wat je iemand geeft dat hij moet betalen en het komt dus ook van het schoolpleinspel tikkertje. Dat is dan ook waarom de eerste reclame voor de app met een spontaan potje tikkertje op straat begon.

Het zette bovendien meteen de toon, want Tikkie is natuurlijk erg speels in zijn communicatie: het feit dat je een gek gifje te zien krijgt wanneer je hebt betaald spreekt ook boekdelen. Al is dat ook een heel bewuste keuze van de app en niet zomaar een grapje: het is de bedoeling dat je iets vervelends als betalen toch positief afsluit.

Tikkie geeft zelf ook aan dat het in de data, en dan vooral de omschrijvingen in de app, heel goed kan zien wat er in Nederland speelt. Matcha, padel, lockdown: het zijn allemaal dingen die in Tikkie voorbijkwamen. Al heten de meeste Tikkies gewoon eten, bier, lunch, boodschappen of pizza. Volgens het bedrijf is pizza echt iets voor jongeren en gaan veertigers echt voor de koffie.

Tikkie-tentoonstelling

Tikkie heeft op het kantoor nu zelfs een expositie over 10 jaar Tikkie geopend, waarin je onder andere ziet hoe de Hartstichting het eerste goede doel was dat Tikkie gebruikte, maar ook ligt er de Dikke VanDale waarin Tikkie inmiddels als woord is opgenomen.