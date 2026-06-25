Het zou zomaar half Nederland kunnen zijn opgevallen de afgelopen maanden? Als je Buienradar (buienradar.nl) via de browser en website benaderde, dan werd je tot vervelens toe geconfronteerd met agressieve pop-ups om te kiezen voor 'Buienradar Premium' of 'Gratis met persoonlijke advertenties'. Dit gold sowieso als je Chrome voor Windows of Android gebruikte met cookies ingeschakeld. Met betrekking tot iOS-gebruikers ben ik niet helemaal zeker. Eenmalig wissen van alle cookies bood bovendien geen soelaas. De issue speelde in ieder geval (gelukkig) niet binnen de Buienradar-app.

Overigens bedoel ik niet dat het euvel éénmalig optrad als je de website opnieuw bezocht. Dan was het namelijk nog te overzien geweest. Nee, dit euvel trad echt letterlijk op bij elke paginawissel of -verversing binnen de website van Buienradar. Zelfs als je op dezelfde pagina verschillende tijdsintervallen van voorspellingen bekeek. Nadat je je keuze had gemaakt voor 'Gratis met persoonlijke advertenties' verdween de pop-up eventjes om doodleuk met de eerstvolgende paginawissel of -verversing wederom te verschijnen. Buienradar-gebruiker 'Cynic Dog' heeft dit verschijnsel voor ons vastgelegd op X.

Agressieve pop-ups die tientallen keren voorbij komen

Voor je het wist zag je deze pop-ups dus tientallen keren voorbij komen. Nodeloos om uit te leggen dat dit gebruikers behoorlijk op de zenuwen werkte, als je even ontspannen de weersverwachting voor de komende dagen of weken wilde checken. Althans zo verging het mij tenminste wel als frequente bezoeker. En ik ben zeker niet de enige, zo blijkt uit de reviews op Trustpilot . Sinds begin april is het aantal negatieve reviews op Trustpilot geëxplodeerd. En laat dat nu precies het moment zijn dat de agressieve pop-ups begonnen te verschijnen. Pas sinds 11 juni - bijna tweeënhalve maand na het aanvankelijke verschijnen - blijven de irritante pop-ups eindelijk achterwege.

En dat is niet omdat ze bij Buienradar niet eerder op de hoogte waren van het probleem. Zowel deze auteur (meermaals) als andere gebruikers hebben het probleem via het daartoe geëigende contactformulier van Buienradar direct gemeld. Het antwoord van Buienradar was steevast dat ze op de hoogte waren van het probleem en dat ze het op korte termijn zouden oplossen. Het blijft mij derhalve volstrekt een raadsel waarom een op een eenvoudige cookie gebaseerde pop-up zoveel tijd vergt om te repareren? Het doet mij vermoeden dat er achter de schermen meer aan de hand moet zijn bij Buienradar.

Vermoeden dat er meer aan de hand moet zijn

Naast het gegeven dat een eens met prijzen overladen website gedurende bijna tweeënhalve maand niet optimaal functioneert, geven ook andere opvallende constateringen brandstof aan mijn vermoeden dat er achter de schermen meer aan de hand moet zijn bij Buienradar. Daarbij baseer ik mij sec op die zaken die ik persoonlijk heb geconstateerd. De reviews hinten echter op nog meer problemen, wat mijn betoog eigenlijk alleen maar versterkt.

Een zo'n constatering is de in de loop van de afgelopen maanden aangepaste landings- of thuispagina van de website met navigatiebalk halverwege het scherm. Bovendien wijkt de verdere opmaak van deze thuispagina op een slordige manier af van de overige pagina's van de website. De pagina doet hierdoor enigszins amateuristisch aan, omdat het lijkt alsof iemand fervent met 'HTML' heeft lopen knutselen om iets te maken wat op de overige pagina's van de website moet lijken.

Een andere opvallende constatering is dat er de afgelopen tijd vaker overduidelijk verkeerde meerdaagse voorspellingen online stonden. Natuurlijk, een computerglitch kan zich af en toe voordoen, zeker binnen een datagedreven omgeving als een weerswebsite. Maar als het vervolgens bijna 24 uur duurt voordat deze wordt hersteld, dan begin je je toch wel af te vragen wat er zich achter de schermen afspeelt? Draait Buienradar inmiddels grotendeels op geautomatiseerde scripts of AI zonder dat een en ander nog door mensen wordt gecontroleerd? Overigens bestond dit probleem tevens binnen de app, wat niet onlogisch is.

Waarom kon de IT-afdeling van RTL dit niet oplossen?

Mochten de problemen hoofdzakelijk te wijten zijn aan het achterliggende CMS, dan is de gerenommeerde IT-afdeling van RTL toch wel in staat om zoiets binnen enkele uren op te lossen? Laat staan dat problemen met pop-ups maanden achtereen kunnen persisteren? Speelt de recente overname van RTL door DPG hierbij soms een rol? Buienradar en DPG heb ik derhalve om hun inhoudelijke reaktie gevraagd.

Reaktie van Buienradar en DPG

Buienradar en DPG geven in hun reaktie(s) aan dat er de afgelopen weken inderdaad een technisch probleem speelde met hun cookiebanner, waardoor een klein percentage van hun gebruikers deze bij iedere pagina opnieuw te zien kreeg. Het desbetreffende issue is inmiddels, sinds vorige week (red. 11 juni), opgelost. De eerder aangehaalde positie van de navigatiebalk hangt, zo reageert Buienradar, samen met het reserveren van (een) vaste ruimte voor advertenties, een belangrijke inkomstenbron voor Buienradar. Door deze ruimte vooraf te reserveren, streeft Buienradar ernaar de website stabieler en rustiger in gebruik te maken. De wijzigingen aan de website maken onderdeel uit van een groter redesignproject waaraan Buienradar momenteel werkt, aldus Buienradar.

Leidt hun redesignproject tot een breuk met het verleden?

Deze auteur heeft dan blijkbaar de pech gehad dat hij de repeterende cookiebanner heeft ervaren op vier onafhankelijk geconfigureerde apparaten op twee verschillende lokaties gedurende bijna tweeënhalve maand? En voor wat betreft de landings- of thuispagina van de website: misschien is het handiger om wijzigingen eerst stapsgewijs in de achtergrond (offline) voor te bereiden en de vernieuwde website vervolgens in één keer (online) te presenteren?

De issues van de afgelopen maanden die zomaar half Nederland zouden kunnen zijn opgevallen, zijn op zijn zachtst gezegd een breuk met het verleden. De website van Buienradar is in de afgelopen decennia veelvuldig verkozen tot beste website, populairste website of overall 'website van het jaar' binnen de categorie 'Weer & Verkeer' . Als frequent bezoeker kan ik het mij bovendien niet heugen dat er eerder opvallende of langdurige issues met deze website waren.

Wat deze issues extra opvallend maakt, is dat je zou verwachten dat een website met bovenstaande reputatie, landelijke naamsbekendheid en substantiële bezoekersaantallen zich alleen al vanuit marketingoogpunt dergelijke issues niet kan en mag veroorloven. Hoe het dan ook zij, het is te hopen dat Buienradar zijn redesignproject uiteindelijk in goede banen weet te leiden. Zodat 'weersvoorspellingen zoekend Nederland' weer de kwaliteit krijgt waar het inmiddels aan gewend is geraakt het afgelopen decennium!