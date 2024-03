RTL & Buienradar komen met het energieweerbericht op tv

Iedere vrijdagavond om 19:55 uur, tijdens de live-uitzending van het RTL Weer op RTL 4, worden kijkers voortaan ook bijgepraat over de invloed van het weer op onze energievoorziening . Online wordt op de site en app een uitgebreider energieweerbericht gepubliceerd, met nog veel meer informatie en tips over het slim gebruiken en omgaan met energie.

Op welk moment is de opbrengst van je zonnepanelen het hoogst? Hoeveel energie leveren al onze windmolens vandaag? Wanneer kan je het beste thuis een wasje draaien? Hoe kan jouw groene stroom zo optimaal mogelijk worden benut? Dit en meer zijn vragen die vanaf aanstaande vrijdag 8 maart wekelijks op tv worden beantwoord in het Energieweerbericht. Een samenwerking van van RTL Weer en Buienradar.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor heel RTL Nederland een belangrijk thema; het mediabedrijf focust zich al langere tijd op het reduceren van de uitstoot van tv-producties en van het hoofdkantoor in Hilversum. Een nieuwe stap is de introductie van het energieweerbericht. De presentatoren van RTL Weer geven hierin onder meer tips over hoe groene stroom optimaal kan worden benut, zoals het gebruik van huishoudelijke apparaten op gunstige momenten of het opladen je elektrische auto.

Het energieweerbericht gaat ook inzicht geven in hoe het weer de groene energieproductie beïnvloedt. Middendorp vervolgt: “We baseren dit op de actuele weersverwachtingen, maar ook op berekeningen van leveranciers als TenneT, GasUnie en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Zo wordt onder andere in kaart gebracht waar in Nederland de zonnepanelen de hoogste opbrengst hebben en op welke dagen de windmolens het meest actief zijn."

Beter voor iedereen

Bewust energieverbruik is beter voor het klimaat, het ontlast ons soms overvolle energienetwerk iets en kan voor een deel van alle consumenten ook nog eens kosten besparen.

Fotocredits: RTL.