5 apps om te checken wanneer het stopt met regenen

En toen was het ineens herfst. De zomerzon heeft plaatsgemaakt voor plensbuien. Wil je je tussen de buien door naar je bestemming manoeuvreren? Of vraag je je na zoveel regen af of het ooit stopt? Deze vijf apps kunnen het je vertellen.

Buienalarm Buienalarm is gemaakt door de Nederlander Franklin van Veldhuizen. Hij ontwikkelde de app om mensen te waarschuwen dat er een bui aankomt, maar ook om te informeren wanneer het weer even voorbij is met de regen. Sterker nog, de app kan je een half uur voor het gaat regenen van een melding voorzien om je te waarschuwen. Je kunt op de kaart zien hoe het met de regenval is, maar je ziet ook in grafiekvorm hoe de regen zich ontwikkeld. Het geldt alleen voor de komende twee uur, maar dat is vaak precies genoeg.

Buienradar Toen je de kop van dit artikel las, dacht je waarschijnlijk: hoezo 5 apps, ik heb allang Buienradar. Het is in een soms erg regenachtig landje als Nederland een ware buitenbijbel. Buienradar bepaalt vaak hoe laat we de deur uitgaan. Deze app heeft een duidelijke kaart om de regenbuien om te zien komen en gaan, maar de miezer is ook te zien in grafiekvorm. Je kunt ook in Buienradar notificaties krijgen dat je waarschijnlijk een nat pak haalt als je op de locatie waar je op dat moment bent naar buiten gaat.

Weer Online In tegenstelling tot de bovenstaande twee apps is Weer Online geen specifieke regenapp. Deze app draait om het weer in het algemeen en is daardoor misschien iets minder gefocust op regen, het is aan de andere kant handig om juist al het weer tot je beschikking te hebben. Bovendien is de regenradar van Weer Online zeker niet slecht: ook deze app heeft een landkaart om de buienwolken te zien reizen en een grafiek om te zien hoe erg de regen op welk tijdstip is. Ook Weer Online kan je een melding sturen als er hondenweer aan zit te komen.

Weer & Radar Weer & Radar is een Duitse app waarin je ziet wat het algemene weer wordt. Hierbij kun je ook het regenbericht kijken op de regenradar, waar je de buien simpelweg over je hoofd ziet komen (of nou ja, hopelijk niet dus). Het voordeel is dat je heel algemene weersvoorspellingen kunt zien voor vandaag en morgen, maar dat je ook wat specifieker kunt zien wat er bijvoorbeeld de komende anderhalf uur staat te gebeuren. Weer & Radar is iets minder fantastisch als het om regen gaat dan de drie bovenstaande apps, maar je kunt er zeker informatie uithalen over wanneer die mot eens stopt.

Rain Today Het kan niet duidelijker dan deze app: regent het vandaag of niet? Met Rain Today zie je ongeveer hetzelfde als in Buienradar, inclusief de meldingen dat je straks regen kunt verwachten. Het voordeel is dat Rain Today ook mooie widgets heeft, waardoor je de app mooi kunt weergeven op je smartphone. Rain Today is niet Nederlands, maar alsnog geeft het een goed beeld van het weer dat je in Nederland kunt verwachten.

Hopelijk kun je droog overkomen dankzij deze apps. Leuker kunnen we het helaas niet maken, maar hopelijk maken we het nu wel iets makkelijker. Voor de zekerheid is het echter altijd handig om een plastic tas voor je elektronica en eventueel een regenpak in je tas te doen. Soms kan het er nog zo zonnig uitzien, er hoeft maar iets te gebeuren en de hele lucht is in een mum van tijd grijs. Succes!