Jongeren hebben geen overzicht meer door Tikkie en Klarna

Jongeren en geldzaken

Ook is er toch een beetje Tikkie-schaamte: mensen durven elkaar soms ook niet zo goed een Tikkie te sturen. Iedereen kent die vraag wel: ‘Vanaf hoeveel geld stuur jij een Tikkie?’ Typisch iets om aan te duiden hoe krenterig we in Nederland soms zijn, maar er zijn ook veel mensen die helemaal niet zo krenterig zijn, maar gewoon niet zo goed weten wat ‘oke’ is als het om een Tikkie sturen gaat. In principe zou elk bedrag oke moeten zijn, zeker als het om jongeren gaat, maar er wordt vaak toch als niet cool gezien als je voor weinig geld een betaalverzoek de deur uitdoet.

Wat daarnaast een probleem is, dat is achteraf betalen. Jongeren gebruiken dat vaak al vrij snel, ook als ze helemaal nog geen 18 jaar oud zijn. In principe mag achteraf betalen alleen als je 18+ bent, maar door het uitblijven van leeftijdscontroles kunnen ze gewoon hun gang gaan. Dat laatste zal waarschijnlijk veranderen per 2026, wanneer AFM toezicht gaat houden op deze achteraf-betaal-apps. Ze moeten dan ook kunnen laten zien dat hun gebruikers volwassenen zijn. Veel mensen hebben geen idee dat er een 18+-minimum is voor betalingen op de pof.

Het Nibud hoopt echter niet alleen dat de AFM zorgt dat jongeren die op de pof-betalingen niet meer gebruiken. Het zegt dat er ook een opvoedingskant aan zit. Ouders wordt geadviseerd om kinderen een eigen budget te geven en ze zo te leren omgaan met geld, en niet steeds geld te geven of voor te schieten. Of, zoals het Nibud het zelf zegt: “Op is op is echt een onmisbaar gegeven in de financiële opvoeding.’ Zeker in eentje waar een Tikkie gauw gestuurd is, en soms helaas juist helemaal niet.