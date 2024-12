In 2024 is er 7,4 miljard euro betaald via Tikkie

De populariteit van Tikkie blijft toenemen; met 157 miljoen Tikkies is in 2024 in totaal 7,4 miljard euro verrekend, een recordaantal betaalverzoeken en recordbedrag in euro’s. Met een stijging van 8 procent is het record van vorig jaar van 6,6 miljard euro wederom verbroken. Het totale bedrag dat sinds de start van Tikkie in 2016 met de betaalapp van ABN AMRO is betaald, komt hiermee op ruim 32,6 miljard euro.

Nederlanders sturen Tikkies voor boodschappen en lunch, maar er zijn ook meer dan een miljoen Tikkies van minder dan één euro verstuurd. Deze zijn grotendeels bestemd voor wc-bezoeken tijdens Koningsdag.

10 miljoen gebruikers

Tikkie heeft dit jaar de mijlpaal van 10 miljoen gebruikers behaald. De drukste Tikkie-dag van dit jaar was vrijdag 24 mei, met 648.000 betaalde Tikkies. Dit komt neer op 7,5 Tikkies per seconde. Een directe aanleiding voor het hoge aantal Tikkies op die vrijdag in mei lijkt er niet te zijn, met standaardomschrijvingen als ‘eten’ en ‘boodschappen’ in de top vijf.

Wel is het zo dat de meeste betalingen met Tikkie tegen het einde van de maand worden gedaan, als het salaris weer op onze rekening staat. In mei kregen de meeste mensen bovendien het vakantiegeld uitbetaald. Ook als het lekker weer is, neemt het aantal Tikkies vaak toe. Dit jaar sprong 14 juni eruit, vooral omdat er die dag veel Tikkies voor EK poules werden verstuurd. Ook Koningsdag scoorde weer goed, met veel Tikkies voor wc-bezoek, eten en bier.

Boodschappen, padel en wc-bezoek

Nederlanders sturen met name Tikkies om eten, boodschappen en lunch te verrekenen. Dit zijn dan ook de drie meest voorkomende omschrijvingen via Tikkie. Opvallend is dat er dit jaar ook veel Tikkies zijn verstuurd voor padel – een opkomende en zeer populaire sport in Nederland. Er worden ook steeds vaker kosten van streamingsdiensten met elkaar verrekend. Daarnaast worden er behoorlijk veel Tikkies gestuurd voor minder dan 1 euro. Deze zijn met name voor eten en drinken, maar ook wc-bezoekjes worden – met name op Koningsdag – voor minder dan 1 euro afgetikt.

Groepie en statiegeld Tikkies in de lift

Groepie – een functionaliteit waarmee gezamenlijke uitgaven tussen vrienden en familie tijdens weekendjes weg en vakanties gemakkelijk kunnen worden bijgehouden – is in 2024 niet alleen in aantal gebruikers, maar ook in aantal Groepies verdubbeld. De populairste bestemmingen waarvoor Groepie wordt gebruikt zijn wintersportvakanties, Antwerpen, Valencia, Parijs en Berlijn.

Ook de in 2023 geïntroduceerde mogelijkheid om via Tikkie statiegeld terug te krijgen nam afgelopen jaar een enorme vlucht.