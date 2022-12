We stuurden in 2022 voor 5,5 miljard euro aan Tikkies

Voor het derde jaar op rij heeft Tikkie een record aan betalingen verwerkt. De 130 miljoen verstuurde Tikkies waren samen goed voor 5,5 miljard euro aan betalingen. Een stijging van 1,3 miljard vergeleken met een jaar geleden. In de zes jaar dat Tikkie bestaat is het ook al lang niet meer een betaalmethode voor louter kleine bedragen. De gemiddelde waarde van een Tikkie kwam in 2022 uit op €41,84. Een jaar eerder was dat nog ruim drie euro minder.

Meer dan een half miljoen Tikkies op recorddag

De meeste Tikkie betalingen werden op 25 november verwerkt: bijna 530.000 en daarmee zo’n 180.000 meer dan op een gemiddelde dag. Die vrijdag, 25 november, speelde het Nederlands elftal in Qatar de wedstrijd tegen Ecuador. De wedstrijd luidde het weekend in en leidde tot extra veel Tikkies met omschrijvingen als 'voetbal', 'WK' en 'bier'.

Het succes van Tikkie is zeker ook te danken aan het feit dat mensen die een Tikkie versturen de betaling doorgaans heel snel tegemoet kunnen zien. Bijna negen op de tien Tikkies worden binnen één dag betaald. Bijna twee derde (63%) zelfs binnen een uur. En van dat deel wordt ruim een derde (36%) al binnen vijf minuten al betaald.

Lunch en boodschappen populairste Tikkies

De drie meest gebruikte betaalverzoeken waarvoor Tikkie gebruikt wordt zijn het betalen van lunch, boodschappen en eten. Dat zijn althans de drie meest voorkomende beschrijvingen die bij de Tikkies vermeld worden. En omdat we in 2022 weer naar festivals en feestjes konden gaan, steeg ook het aantal betaalverzoeken voor het verrekenen van ‘drankjes’, ‘munten’ en ‘carnaval’ weer fors.

Giro 555 kreeg in 2022 in totaal 4,2 miljoen euro binnen via een Tikkie. Via de Tikkie app was het bovendien mogelijk om direct aan Giro 555 te doneren. Ook de QR-codes zorgden voor een groei van het aantal verwerkte Tikkies. De QR-codes konden uitgeprint worden, bijvoorbeeld om snelle betalingen te faciliteren op vrijmarkten.