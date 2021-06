​Betaalverzoekapp Tikkie heeft zeven miljoen gebruikers

Ondanks dat veel banken inmiddels hun eigen manier hebben om betaalverzoeken te sturen, heeft betaalverzoekapp Tikkie maar liefst zeven miljoen gebruikers. Iets dat ongetwijfeld komt omdat Tikkie veel eerder was dan veel banken, maar ook het uiterlijk van de app en de simpelheid ervan werken na vijf jaar nog steeds prima.

Even aftikken Tikkie heeft voor veel mensen grote verandering betekend. In plaats van dat je moest vragen om een rekeningnummer en tenaamstelling, kon iemand die geld (terug) wilde vragen van een ander gemakkelijk even ‘aftikken’ via deze app. Het idee van de app is dat je in de applicatie voor een specifiek bedrag een betaallinkje genereert. Dat betaallinkje kun je appen of mailen naar je wie je maar wil en zo kan iedereen de betaling overmaken. Erg handig als je met een groep mensen hebt gegeten en het bedrag hebt voorgeschoten.

Tikkie en geld terugvragen Bovendien scheelt Tikkie ook een boel gênante momenten waarin je iemand weer moet helpen herinneren geld over te maken. Vaak wordt geld overmaken vergeten als het meer moeite kost om het te doen (bijvoorbeeld als je een bankrekeningnummer moet overtikken), terwijl je met Tikkie in een paar seconden klaar kunt zijn. Je kunt daardoor -en door het charmante, grappige uiterlijk van de app- op een wat charmantere wijze geld terugvragen. Tikkie is in handen van ABN Amro. Vandaag bestaat de app vijf jaar en in die tijd is er al tien miljard euro via de app betaalt. Hoewel veel banken hun eigen betaalverzoekmogelijkheden hebben, wordt Tikkie nog steeds enorm veel gebruikt. Het beleefde zelfs zijn recorddag dit jaar. In april toen de terrassen weer open mochten en mensen daar spontaan opdoken, werd er veel getikt: op die eerste dag dat het terras weer geopend was, werden er 416.000 Tikkies in behandeling genomen.

7 miljoen Tikkie-gebruikers Normaal gezien is het gemiddelde bedrag van een Tikkie zo'n 37,70 euro. Het is een app die vooral veel wordt gebruikt voor het betalen van horecarekeningen, zoals etentjes en drankjes. 'Lunch' of 'Eten' komen dan ook het meest voor als Tikkie-term in de betaalopdracht. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de app op vrijdag het vaakst wordt gebruikt. Vrijmibo-dag. Al werd er in 2020 ook veel getikt voor dingen als boodschappen splitten, mondkapjes, puzzels en planten. Blij te zien dat de zaken na zoveel maanden zware tijden voor de horeca toch weer wat beter gaan, als we tenminste het jarige Tikkie mogen geloven.