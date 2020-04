Je kan nu binnen een paar seconden beleggen dankzij BUX & Tikkie

BUX en Tikkie kondigen vandaag een nieuwe samenwerking aan voor BUX Zero, BUX’s nieuwste app waarmee beleggers commissievrij aandelen kunnen kopen en verkopen, en tegelijk integreren ze Tikkie als betaalmethode. BUX is hiermee de eerste broker die Tikkie als betaalmethode aanbiedt en ook voor Tikkie is dit de eerste fintech integratie sinds de lancering in 2016.

Tikkie om te beleggen

Met Tikkie als betaalmethode kunnen Nederlandse BUX Zero gebruikers binnen een paar seconden geld op hun account storten. Op deze manier kunnen beleggers met BUX en Tikkie laagdrempelig hun beleggingsportfolio opbouwen. Deze samenwerking laat daarmee de toekomst van fintech samenwerkingen zien, in het bijzonder hoe fintech het leven van consumenten kan blijven vereenvoudigen.

Traditionele brokers

Bij traditionele brokers kan het enkele uren tot een paar werkdagen duren om een account te openen en te beginnen met beleggen. Door de integratie van Tikkie als betaalmethode kunnen BUX gebruikers nu makkelijk, snel en veilig geld storten en binnen een paar seconden commissievrij aandelen kopen en verkopen.

“Uren en zelfs dagen wachten voordat je aan de slag kunt met beleggen is niet meer van deze tijd. Met BUX Zero bieden we een platform voor zowel beginnende als ervaren beleggers waarmee ze binnen enkele minuten van start kunnen”, zegt Nick Bortot, oprichter en CEO van BUX. ”Dankzij deze samenwerking combineren we het beste van Tikkie met het beste van BUX: Een snelle en betrouwbare betaalmethode en een geweldige beleggingservaring.”

Tikkie mikt op B2B markt

Deze samenwerking, één van Tikkie’s vele recente B2B integraties, is de eerste fintech integratie ooit voor Tikkie. Bovendien is BUX de eerste broker die Tikkie als betalingsmethode aanbiedt.

“Wij zijn bijzonder trots op de samenwerking met BUX. Het laat zien dat het gemak en de beleving die de ruim 6 miljoen Tikkie-gebruikers van ons gewend zijn ook de beleving op platforms zoals BUX Zero kunnen verbeteren”, zegt Moreno Kensmil, Head of Marketing bij Tikkie. “We kijken er dan ook naar uit om onze API-integraties op nog veel meer platforms aan te bieden in de toekomst. Op dit moment maakt al een groot deel van onze 10.000 zakelijke klanten gebruik van de API. Wij hopen met de release van onze vernieuwde API hier de aankomende tijd verder in te groeien.”

De nieuwe betaalmethode is vanaf vandaag beschikbaar voor alle BUX Zero gebruikers. Meer info over dit nieuwe partnership is op deze website te vinden.